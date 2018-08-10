Анфиса Чехова рассказала, почему белый не полнит

Многим даже красивым женщинам приходится бороться с комплексами по поводу внешности и избегать любой одежды, которая может подчеркнуть реальный или мнимый недостаток. Разумеется, эта участь не обошла стороной и Анфису Чехову , которая призналась, что годами не могла носить одежду белого цвета после всего одной неосторожной фразы.

Все женщины знакомы с мнением, что белый цвет полнит, а потому практически любая представительница прекрасного пола избегает ношения белых вещей, если не уверена в идеальности своей фигуры. Анфиса Чехова долгое время была известна как одна из немногих девушек в российском шоу-бизнесе, которые обладают пышными формами, а потому, по собственному признанию, избегала белой одежды целых 35 лет. Сейчас женщине всего 40, так что отказ от белой одежды произошел еще в детстве, о чем она рассказала в своем Инстаграме, объяснив, что на ней любая белая вещь стремительно превращалась в черную. Позже, уже когда Анфиса выросла, она, зная о стереотипах вокруг белого цвета, решилась его использовать только однажды, надев белые брюки на съемки какой-то программы. Чехова рассказала, что оператор, работавший на съемках, через режиссера передал ей фразу, которую она помнит и по сей день: «Никогда, никогда не надевай в кадр белые брюки, в них твоя попа похожа на гигантский айсберг».

Неудивительно, что после таких слов Анфиса, как и многие другие женщины, «боялась белого как огня» и еще долго не решалась надевать какие-либо белые вещи не только на работу, но и в повседневной жизни. Тем более, что и сейчас Чехова немного крупнее большинства своих коллег, а ведь несколько лет назад она весила гораздо больше, а ее похудение превратилось в сенсацию, которую обсуждают до сих пор. Вероятно, именно оно и помогло Анфисе принять себя такой, какая она есть. Теперь она не стесняется своей фигуры, а к вероятности выглядеть в кадре больше, чем есть на самом деле или испачкать одежду, относится философски: «Я перестала бояться быть той, кто я есть! И делать то, что хочу, не боясь получить осуждение или насмешки. Мне не страшно посадить пятно, потому что я разрешила себе быть небезупречной и теперь белый мой любимый цвет!»

При этом и вовсе без одежды Чехова чувствует себя совершенно комфортно. Недавно она даже опубликовала серию фотографий, на которых позирует только в нижнем белье. Сама Анфиса считает, что пошлость — только в глазах смотрящего, но не все смогли с ней согласиться.