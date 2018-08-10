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Просто роскошно: Sloggi совместно с Dazed представил новую коллекцию «уютного» белья
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Просто роскошно: Sloggi совместно с Dazed представил новую коллекцию «уютного» белья 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
В противовес роковым кружевным комплектам и сексуальным образам, которые предлагают покупательницам магазины масс-маркета, ведущий европейский бренд нижнего белья Sloggi совместно с лондонским медиаобъединением Dazed представил новую линейку cozy-белья.
Роскошь и комфорт редко бывают совместимы, но линейка s by sloggi провозглашает новые тенденции в индустрии нижнего белья. На смену вычурности и вульгарности пришли простота и комфорт, тем самым воплощая желание всех женщин: самая интимная часть гардероба теперь не только красивая, но и удобная.
Выполненное из высокотехнологичных материалов, белье практически не ощущается на коже: сверхтонкая эластичная, упругая ткань и гладкие, шелковистые материалы не приносят дискомфорт во время носки. В то же время, будучи трендсеттером в мире моды, Sloggi не отступает от новых тенденций: изящные формы и чертежно-геометрическое кружево придает комплектам легкий шарм и непревзойденную женственность. Все потому, что компания уверена: белье может быть сложным и тщательно проработанным с точки зрения технологий, но в то же время лаконичным и соблазнительным.
Sloggi совместно с Dazed громко заявляют: кричащие мотивы и вычурные силуэты остались далеко в прошлом, минимализм и лаконичность — вот новые принципы, которые движут модной индустрией.
Обновленная коллекция s by sloggi сезона осень-зима — 2018 будет представлена в фирменных магазинах ведущего немецкого бренда нижнего белья Triumph.
Текст:Татьяна Зубахина
Фото: архивы пресс-служб
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