Диана фон Фюрстенберг покоряет вулкан, на Демну Гвасалию подают в суд за сумку: что еще обсуждали в моде на этой… 

2. Демна Гвасалия вдохновился сувенирным магазином в Нью-Йорке, и это грозит ему судом

Если креативный директор бренда Balenciaga ходит в караоке, то обязательно должен спеть там хит Бритни Спирс Oops, I did it again! Ведь на этой неделе Демну Гвасалию опять поймали на плагиате! На это раз дизайнер «обокрал» нью-йоркскую сувенирную компанию City Merchandise Inc., которая уже подала на испанский модный Дом в суд. Поводом для раздора послужили сумка и кошелек. Balenciaga представила свои варианты на показе круизной коллекции 2018 года, а товар от City Merchandise Inc. уже давно можно купить в аэропорту Нью-Йорка. Не заметить сходства в изображениях и цветовой гамме и, правда, трудно. А вот цена на две вещи различается существенно: сумка от Balenciaga стоит 1950, а сувенир из «Большого яблока» обойдется всего в 19,99 долларов.