Диана фон Фюрстенберг покоряет вулкан, на Демну Гвасалию подают в суд за сумку: что еще обсуждали в моде на этой…

Минувшая неделя порадовала нас в основном новыми рекламными кампаниями и обложками модных журналов. Дочери голливудского актера Эвана Макгрегора гуляли по берегу океана с сумками от Fendi, Селена Гомес разработала капсульную коллекцию для Coach, а Брэд Питт стал единственным мужчиной на обложке юбилейного номера Love Magazine. Что еще происходило в модной индустрии — читайте в нашем дайджесте.

1. Можно в космос полететь: коллаборация NASA и Heron Preston

Если мечтал быть космонавтом, но не вышло, можно хотя бы одеваться как покоритель космоса. Толстовки и футболки с логотипом NASA уже давно пользуются популярностью. Теперь те, кто спит и видит себя на околоземной орбите, а то и в другой галактике, смогут существенно пополнить свой гардероб. В продажу поступила коллекция, созданная дизайнером Хероном Престоном совместно с космическим агентством . Линейка, в которую в том числе вошли куртки, напоминающие скафандр, спортивные штаны, худи и бейсболки, приурочена к 60-летию NASA.

Планы по созданию такой коллекции любимец всех поклонников уличного стиля вынашивал еще с 2013 года, и вот его мечта осуществилась. Стиль 90-х, вернувшийся в моду, нашел свое отражение и в этой космической коллаборации. Престон добавил на все вещи старый логотип NASA, который последний раз использовали в 1992 году, а также принт Fall/Winter 1990. Кроме того, на вещах напечатано заявление президента Эйзенхауэра 1958 года, в котором описывается цель NASA как организации. Все вещи из коллекции уже доступны для покупки. Например, за куртку с металлизированной подкладкой надо будет выложить чуть больше ста тысяч рублей, а за бейсболку — чуть больше семи. Ну что же, ждем подастся ли теперь в моду Илон Маск

Nasa x Heron Preston

2. Демна Гвасалия вдохновился сувенирным магазином в Нью-Йорке, и это грозит ему судом

Если креативный директор бренда Balenciaga ходит в караоке, то обязательно должен спеть там хит Бритни Спирс Oops, I did it again! Ведь на этой неделе Демну Гвасалию опять поймали на плагиате! На это раз дизайнер «обокрал» нью-йоркскую сувенирную компанию City Merchandise Inc., которая уже подала на испанский модный Дом в суд. Поводом для раздора послужили сумка и кошелек. Balenciaga представила свои варианты на показе круизной коллекции 2018 года, а товар от City Merchandise Inc. уже давно можно купить в аэропорту Нью-Йорка. Не заметить сходства в изображениях и цветовой гамме и, правда, трудно. А вот цена на две вещи различается существенно: сумка от Balenciaga стоит 1950, а сувенир из «Большого яблока» обойдется всего в 19,99 долларов.

3. Американский музей народного искусства наградит Рафа Симонса

Бельгиец Раф Симонс занял пост креативного директора Calvin Klein в 2016 году, и за пару лет, кажется, в полной мере проникся американской культурой и стилем жизни. Особенно дизайнеру полюбились традиционные стеганные одеяла — они появлялись и в коллекциях, и в рекламной кампании с сестрами Кардашьян, и даже в уютных креслах которые Симонс создал для ярмарки Design Miami/Basel.

Теперь Американский музей народного искусства решил отметить старания дизайнера премией. Церемония награждения пройдет второго октября на традиционном гала-вечере музея.

Раф Симонс

4. Старт-ап выпускает ботинки из пластиковых бутылок

Тренд на бережное использование ресурсов завоевывает моду уже не первый сезон. Дизайнеры отказываются от натурального меха, герцогине Сассекской Меган Маркл дарят веганские сумки на день рождения, а американский старт-ап Vivobarefoots занялся переработкой пластика, из которого потом производит ортопедическую обувь. Как сообщается на сайте компании, для изготовления одной пары обуви используется примерно 17 пластиковых бутылок. Для изготовления обуви Vivobarefoots также использует переработанные водоросли. Каждая пара стоит $90 — $190.

5. Диана фон Фюстернберг покорила вулкан

После работы ни на что нет сил и хочется лежать на диване? Берем пример с 71-летней Дианы фон Фюрстенберг! Знаменитый дизайнер покорила вулкан Стромболи, расположенный на маленьком остров в Тирренском море к северу от Сицилии. Высота горы может показаться не такой уж впечатляющей — всего 924 метра над уровнем моря, но восхождение все равно щекочет нервы туристам, ведь это действующий вулкан! Бывшая принцесса и основательницы модного бренда поделилась с подписчиками серией фотографией из похода.

6. США ждут первую крупную выставку Dior — билеты на предпоказ уже распроданы

Масштабная экспозиция откроется в Денверском художественном музее 19 ноября. Как следует из названия — Dior: From Paris to the World, — ретроспектива станет самым масштабным собранием творений модного Дома и расскажет обо всех этапах развития бренда. Посмотреть можно будет и на платье, в котором Элизабет Тейлор получала свою первую премию «Оскар», и на фотографии молодого Ив-Сен Лорана.

Впервые выставка была анонсирована еще в прошлом году, когда Dior отмечал 70-летие, и томительное ожидание поклонников, кажется, уже достигло предела. Музей также продавал эксклюзивные билеты на предпоказ выставки, который пройдет накануне официального открытия. Несмотря на довольно высокую цену в 250 долларов, все они были быстро проданы. Обычные билеты поступят в продажу первого октября, и с их покупкой, тем, кто собирается в Денвер, скорее всего, тоже не стоит затягивать.

Модели Dior в СССР, 1959 год 7. H&M и Love Stories выпустили совместную коллекцию

Бренд Love Stories довольно молодой — голландка Марлос Ходеман создала его в 2013 году, но уже пользуется популярностью. Сочетание спортивного стиля и надписей с сексуальным кружевом и принтами является отличительной чертой стиля Love Stories. На них же и построена коллаборация со шведским ретейлером: в ней есть и звезды, и оборки, и «хищные» расцветки. В коллекцию вошли комфортные мягкие бюстгальтеры, трусы с широкой резинкой и надписью Love, повязки на глаза для сна, пижамы и халаты. Заказать понравившиеся модели уже можно на сайте. Цены, как и всегда, демократичные: от 699 до 3499 рублей.