Оксана Акиньшина оделась просто, но стильно

Еще больше о стиле оксаны Акиньшиной

Оксана Акиньшина не продумала образ для красной дорожкиНедавно в Москве прошел фестиваль Strelka Film Festival, который стартовал на прошлой неделе в креативном пространстве « Красный октябрь » и завершился показом картины Александра Горчилина «Кислота». На показ пришла российская киноактриса Оксана Акиньшина. Как ее образ оценит наш эксперт по моде? Комментарий эксперта: Леся Андреева, стилист-имиджмейкер, эксперт в системе стилевых типажей внешности

*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала

— Образ Оксаны Акиньшиной простой, но в тоже же время стильный. Здесь присутсвуют такие тренды, как укороченная джинсовая куртка в стиле оверсайз, поясная сумка бельтбэг, брюки в спортивном стиле, натуральные светлые оттенки. Такой расслабленный кэжуал-стиль в сочетании с природной красотой и спортивной фигурой создают гармоничный доработанный образ на каждый день.