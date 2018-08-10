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Оксана Акиньшина оделась просто, но стильно
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Оксана Акиньшина оделась просто, но стильно 

Teleprogramma.pro 44 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Оксана Акиньшина Фото: архив пресс-службы
Еще больше о стиле оксаны Акиньшиной
Оксана Акиньшина не продумала образ для красной дорожкиНедавно в Москве прошел фестиваль Strelka Film Festival, который стартовал на прошлой неделе в креативном пространстве «Красный октябрь» и завершился показом картины Александра Горчилина «Кислота». На показ пришла российская киноактриса Оксана Акиньшина. Как ее образ оценит наш эксперт по моде? Комментарий эксперта: Леся Андреева, стилист-имиджмейкер, эксперт в системе стилевых типажей внешности
*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала
— Образ Оксаны Акиньшиной простой, но в тоже же время стильный. Здесь присутсвуют такие тренды, как укороченная джинсовая куртка в стиле оверсайз, поясная сумка бельтбэг, брюки в спортивном стиле, натуральные светлые оттенки. Такой расслабленный кэжуал-стиль в сочетании с природной красотой и спортивной фигурой создают гармоничный доработанный образ на каждый день.
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