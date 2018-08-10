Действуй сестра: Кейт Мосс затмила младшая в голом платье

20-летняя Лотти Мосс оголила грудь на светском мероприятии, а фотографы засняли.

Лотти Мосс, младшая сестричка Кейт , стала совсем большой. 20-летняя супермодель на днях блеснула на светском мероприятии в «голом» платье…

Причем девушка настолько уверена в себе, что решила не прикрывать даже грудь.

В итоге платье девушки оказалось из прозрачной сетки и белого кружева… И если модные критики поспешили с выводами, что сестричка Кейт появилась на рауте в кухонном «тюле», то вот фотографы преследовали ту буквально по пятам.

Что же до виновницы шумихи, то она свой образ решила и вовсе не комментировать, зато до этого любила высказываться, что «одевается так, как чувствует».

Лотти Мосс — всего-то псевдоним, настоящее имя сестренки Кейт — Шарлотт. Девушка начала карьеру модели в 14 и к 20 годам уже успела сняться почти для всех люксовых мировых брендов.

Что же до Кейт, то она начинания Лотти поддерживает и всячески помогает той. Хотя девушке и приходится несладко. Все же сравнение с Кейт выдержать дорогого стоит!

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