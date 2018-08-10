В «Сокольниках» покажут индийскую моду

На «Дне Индии» состоится свадебный показ мод, на котором представят традиционную одежду. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 10 августа.

На пятом по счету ежегодном национальном фестивале «День Индии» в московском парке «Сокольники», который все желающие смогут посетить бесплатно, в субботу 11 августа состоится свадебный показ мод. Индийские женщины, живущие в Москве, представят национальные костюмы для брачной церемонии. Также идианки продемонстрируют настоящие сари из ценных тканей с отделкой ручной работы.

На обоих показах по подиуму пройдет «Мисс БРИКС»-2018 Елена Веревкина, представлявшая на этом конкурсе Россию и в финале победившая 12 других конкурсанток.

Центром празднования «Дня Индии» 11 и 12 августа станет «Индийский базар», на котором будут представлены 103 экспонента. Среди товаров, которые предложат вниманию гостей фестиваля, будут продукты питания, в том числе аюрведические, специи, индийская одежда, бижутерия и украшения, косметика, лакомства и фрукты из Индии, в том числе традиционное индийское мороженое. В разделе народных ремесел гости увидят традиционную мебель из красного дерева, скульптуру и текстиль. Фуд-корт предложит всем посетителям блюда национальной индийской кухни.