7 платьев-халатов для августовской жары

Энциклопедии по истории моды называют создательницей платья-халата Диану фон Фюрстенберг: именно ей в 70-е пришла в голову идея скроить наряд из пестрого куска ткани с рукавами, как она сама называла его в шутку, и покорить своих клиенток простотой и универсальностью вещи. Со своей задумкой Диана, что называется, «попала в струю»: в ту эпоху вечеринки и фестивали становились неотъемлемой частью городской культуры, а легкие и пестрые платья как раз лучшим образом подходили для негламурной светской жизни.

Street style 2018

Street style 2018

Street style 2018

На фоне конкурентов у платья-халата никогда не было легендарной родословной, а первые образцы Диане даже пришлось рекламировать на самой себе, но зато последующий масштаб распространения ее находки можно сравнить с маленькой революцией. И да, на пороге лета и осени именно по этому фасону платьев мы будем безумно скучать, ведь в ярких и непринужденных платьях-халатах так здорово проводить теплые вечера под открытым небом!

Платье-халат в горошек

Все сходства с домашней одеждой налицо, начиная от кроя и заканчивая смешным принтом в горошек. Винтажное настроение этого платья только усилится, если надеть к нему шляпку — в таком образе можно хоть на ретровечеринку отправляться. А если такой цели нет, то и спортивной обуви будет предостаточно.

Платье-халат в горошек Ganni (£180)

Платье с V-образным вырезом

Расслабленный фасон платья-кимоно прекрасно подходит для беззаботного ничегонеделания на каникулах. Если последние для вас уже отгремели, то приберегите его на осень, чтобы носить поверх тонких водолазок и джемперов.

Платье с V-образным вырезом Pull and Bear (1 999 руб.)

Платье с запахом цвета пудры

Пудрово-розовый оттенок платья подкупает своей неоспоримой женственностью. Кстати, это платье могло бы стать и прекрасным вариантом наряда для подружки невесты — на заметку тем, кто совсем скоро собирается на свадьбу.

Платье с запахом H&M цвета пудры (3 499 руб.)

Платье-халат из бархата

Для того чтобы полноценно зваться «нарядом на выход» и не вызывать ассоциаций с домашней одеждой, платье-халат должно быть сделано из более плотного, чем обычно, материала. На бархат в этом случае можно положиться, а усилить эффект с помощью крупных украшений и аксессуаров.

Платье-халат из бархата Diane von Furstenberg (15 600 руб.)

Комбинезон с запАхом

Считайте, что это оптический обман, потому что на месте платья-халата фигурирует комбинезон. В статичном состоянии никто и не догадается о подвохе, но зато в движении, а особенно в танце, эта яркая вещь показывает свое истинное лицо.

Комбинезон с запАхом Rebecca Vallance (£208)

Платье миди с леопардовым принтом

Раньше мы покупали украшения к платьям, а теперь предлагаем вам сменить тактику с точностью до наоборот и покупать платья к украшениям. Например, вот это леопардовое платье-халат — к массивным позолоченным браслетам и сережкам в стиле 80-х.

Платье миди с леопардовым принтом Stradivarius (2 999 руб.)

Платье-халат Mango с цветочным принтом

Создательница платья-халата Диана фон Фюрстенберг отдавала предпочтение модным в 70-е геометрическим принтам, а сегодня на каждом втором таком фасоне встречаются цветочки. Убавить градус чрезмерной романтичности поможет соответствующая обувь: летом — черные босоножки с ремешками, осенью — ботинки на шнуровке.

Платье-халат Mango с цветочным принтом (7 999 руб.)

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