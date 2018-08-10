Чеченский борец Ислам Дулатов оказался перспективной моделью

Уроженец Чечни Ислам Дулатов попал в список перспективных новичков среди модных моделей, сообщает журнал Vogue.

Модельеры нашли его через социальные сети.

«Отличному телосложению Ислам обязан ежедневным тренировкам — он полупрофессиональный боец в смешанных единоборствах», — подчёркивает журнал.

Исламу 19 лет. Его рост составляет 189 см. После первого же сезона показов модный дом Versace подписал с ним контракт на условиях эксклюзива.

Семья Дулатова перебралась из Чечни в Германию в 2007 году и получила статус беженцев. Сейчас молодой человек живет в Дюссельдорфе.

Публикация от @kavkaztv 10 Авг 2018 в 1:02 PDT