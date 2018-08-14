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Названа минимальная цена качественной школьной формы
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Названа минимальная цена качественной школьной формы 

Российская Газета 30 минут назад
Фото: Российская Газета
Как поясняют в пресс-службе организации, цена на школьную одежду зависит от качества материала и объемов производства на предприятии, которое ее шьет.
Так, натуральная или искусственная ткань стоит дороже, чем синтетическая. При этом если доля синтетики выше 55 процентов, то изделия из нее работают, как парник — такая ткань не дышит и не впитывает влагу. Причем это касается и верхней части одежды, и подкладки.
В Роскачестве рекомендуют родителям при выборе изделий школьной формы изучить состав ткани как верха, так и подкладки. Если он не указан, от покупки лучше отказаться. Себестоимость изделия, которое состоит больше, чем на 50 процентов из натуральных материалов, всегда будет выше, чем одежды из тканей, содержащих в составе высокий процент синтетики.
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