Уральская школьная форма оказалась одной из самых качественных в РФ

Несколько лет назад многие учебные заведения, особенно повышенного статуса, предпочитали заказывать уникальную форму — одинаковую для класса или всей начальной школы. Сейчас, судя по мини-опросу «РГ», требования мягче: обычно школа задает цвет и стиль, в рамках которого родители сами подбирают комплект одежды для ребенка, либо необходимым является какой-то элемент гардероба, например, жилет с эмблемой.

— Школьная форма нужна: единообразие удобно и учителям, и родителям, и самим детям, они меньше отвлекаются, — отмечает замдиректора екатеринбургской гимназии № 99 Елена Полуянова. — В нашей школе принят деловой стиль и темно-синий цвет. А выбор фирмы и конкретной модели — это право родителей: кто-то не любит трикотаж, у кого-то аллергия на синтетику, кто-то ограничен в средствах.

Эксперты Роскачества в режиме «тайного покупателя» закупили 62 образца школьных брюк самых популярных на рынке брендов. Изделия пошиты в 27 регионах России (в их числе Свердловская, Курганская и Челябинская области), а также в Белоруссии, Узбекистане, Китае, Турции и Бангладеш. Цены варьировались от 500 до 3890 рублей, однако, что интересно, наивысшие оценки заслужили отнюдь не самые дорогие модели.

Исследование проходило по 60 параметрам. По результатам тестирования пять российских брендов получат государственный Знак качества, еще один производитель получил такой знак в 2016-м и вновь подтвердил высокое качество своей продукции. На седьмом месте этого рейтинга — екатеринбургская компания, выпускающая детскую одежду с 2007 года.

— Рынок высококонкурентный, с начала кризиса ситуация на нем обострилась. Родители выбирают школьную форму в первую очередь по ценовому признаку, из-за этого многие производители пошли по пути снижения себестоимости, — рассказывает владелица и руководитель фабрики Юлия Лопаницына. — Мы выбрали другой путь. Понимая, что по цене никогда не сможем конкурировать с китайскими производителями, решили завоевать и сохранить своего потребителя — это те родители, которые предпочтут купить один комплект школьной одежды, но высокого качества.

У швейников появилась возможность по более выгодным ценам закупать российские ткани благодаря тому, что государство поддержало субсидиями их производителей

Согласно выводам экспертов, главная проблема школьной формы — небезопасные ткани: в половине исследованных образцов брюк их состав оказался фальсифицирован. По словам руководителя Роскачества Максима Протасова, это беда всей российской легкой промышленности, но не всегда вина швейников: чаще такого рода подтасовками занимаются поставщики.

— Сырье — это самая проблемная позиция, поскольку качественных тканей в России производят очень мало, — подтверждает Оксана Волгина, директор еще одной известной екатеринбургской компании, работающей на рынке с 1993 года. — Мы не работаем с синтетикой: это просто преступление— одевать детей в синтетику, в том числе в чистый нитрон и полиэстер. Для пошива формы используем смесь с шерстью и хлопком. Хотели бы работать и с вискозой, но в России ее вообще не производят. Приходится постоянно что-то изобретать, чтобы выпускать качественный товар.

По словам Оксаны Волгиной, с некоторых пор у швейников появилась возможность по более выгодным ценам приобретать российские ткани благодаря тому, что государство поддержало субсидиями их производителей. Хотя бизнес, по сути, имеет социальную направленность, сами швейники прямую господдержку не получают. Правда, компания Юлии Лопаницыной активно пользуется льготными кредитами от областного фонда поддержки предпринимательства. Кроме того, фонд частично компенсировал фирме расходы на участие в выставке, благодаря которой она смогла выйти на рынок Казахстана.

Впрочем, учитывая демографические тенденции в России, потребность в школьной форме в ближайшие годы будет расти. Так что и отечественный рынок достаточно привлекателен. И, если российские производители получат какие-то преференции, это позволит снизить цену качественной отечественной детской одежды и вытеснить небезопасный импорт.

— Хотя рентабельность производства школьной формы минимальная, но за счет больших объемов однотипных изделий можно производить этот товар с выгодой, — констатирует Оксана Волгина. — Конечно, тот, кто мечтает о высокой рентабельности, работать в этом сегменте не станет. Спрос на форму высокий, другое дело, что он сезонный, поэтому предпринимателю необходимо грамотно выстраивать свое дело и производить какие-то изделия за пределами школьного ассортимента.

тем временем

На днях зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил установить единую цену на форму для российских школьников и полностью отказаться от услуг зарубежных поставщиков. При этом комплект одежды для учеников младших и средних классов должен, по его мнению, стоить не дороже трех тысяч рублей, для старшеклассников — не более четырех тысяч.

прямая речь

— В этот раз эксперты не выявили отклонений по качеству пошива, наличию токсичных веществ, а также проблем с прочностью и усадкой ткани после стирки. Это связано в том числе с усилением контроля за поступающими тканями со стороны российских производителей, которые дорожат своей репутацией. Однако для кардинальных изменений необходима комплексная работа со всеми участниками рынка — вычищение «серых» органов по сертификации, которые выдают сертификаты соответствия продукции ненадлежащего качества, внедрение контроля сырья на предприятиях и, конечно, развитие потребительской грамотности. Все эти вопросы, а также меры по борьбе с фальсификатом будут рассмотрены на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.