Бьюти-дайджест: от космического макияжа до дебютной коллекции кистей Clarins

Джулия Робертс снялась в новой рекламе аромата La Vie Est Belle, Lancom, актер Джейми Дорнан и голландская модель Биргит Кос стали лицами композиций Boss The Scent, а японские умельцы придумали гель для бровей с настоящими волосками. О чем еще говорили в мире бьюти на этой неделе — читайте в нашем материале.

Неожиданное объяснение, почему у Русалочки Ариэль красные волосы

Давайте поиграем в ассоциации? Если вы выросли в 90-е, то когда вы думаете о русалке, вы наверняка представляете себе Ариэль. И когда вы думаете об Ариэль, перед вами всплывает образ русалки с рыжими волосами. Поклонников мультфильма, снятого компанией Уолта Диснея в 1989 году, давно интересовал вопрос, почему у Русалочки локоны именно этого оттенка. Один из создателей мультика рассказал, что цвет волос Ариэль был настоящим яблоком раздора. Первоначально хотели, чтобы она была блондинкой, однако многие тогда стали бы ассоциировать ее с Дэрил Ханной (актрисой, появившейся в фильме «Всплеск» 1984 года в роли русалки по имени Мэдисон). Еще один аргумент в пользу красного — то, что этот цвет сочетается с зеленым хвостом Ариэль. Так выбор и был сделан.

Кадр из фильма «Всплеск» с Дэрил Ханной

Бомба для ванны для поклонников фильма «Челюсти»

Сеть заполонили видео с бомбочками для ванны марки BubbleManiaCo Etsy, которые превратят вашу ванну в место, где произошла кровавая атака акул. По мере растворения в воде она окрашивает воду в красный, белый и синий цвета. Бомба стоит около десяти долларов и сладко пахнет жевательной резинкой. Спорим, что вы не сможете удержаться и сделаете «бумеранг»?

Мужские накладные пучки волос для хипстеров

Нет, пучки любит не только Кейт Миддлтон . В этом сезоне интернет-магазины начали пестрить объявлениями о продаже шиньонов для тех мужчин, которым не хватает терпения отрастить собственные волосы. Пока можно найти шиньоны трех самых распространенных оттенков — черного, светлого и коричневого (рыжие, извиняйте).

По словам производителя, Clip-On Man Bun рассчитаны на тех, кто «носит шляпы, но никогда не ходил с волосами на заколках».

Джулия Робертс представила аромат La Vie Est Belle, Lancome

Lancome представил новый фильм-заявление, посвященный аромату La vie est belle. Джулия Роберст уже трижды снималась в этой рекламе: в 2012 году она показала нам, как стать счастливыми, вырвавшись из рамок правил и стереотипов. В 2016 году актриса проложила для нас путь к счастью. Сегодня в новом фильме Бруно Авейяна La vie est belle Джулия Робертс призывает нас поделиться своим счастьем и многократно приумножить его силу. В ролике мы видим актрису на эспланаде Трокадеро, она смело снимает туфли и шагает в фонтан. Одним простым жестом или своей фирменной улыбкой Джулия наполняет счастьем пространство вокруг себя.

Новые лица ароматов Boss The Scent

Красавчик из «50 оттенков серого» вновь примерил на себя образ «биг босса». Джейми Дорнан снялся в рекламной кампании аромата Boss The Scent. «Для меня Boss олицетворяет утонченность, мужественность и безупречный вкус. Поэтому я очень рад присоединиться к команде марки, став новым лицом», — говорит Джейми. Его партнершей стала модель Бригит, которая будет рекламировать женскую версию аромата. Она сотрудничеством тоже довольна: «Я счастлива представлять образ женщины Boss! Работать с Джейми было чудесно. Не могу и представить кого-то лучше для этой работы».

Мужской аромат соткан из кожаных нот, имбиря, яркой лаванды и дерева, а женский — сначала укутывает сливочной сладостью персика, затем раскрывается белой фрезией, османтусом и какао.

Clarins выпустил дебютную коллекцию кистей для макияжа

Марка Clarins выпустила свою первую коллекцию кистей для макияжа — ранее у бренда были только единичные запуски в этой категории. В коллекцию вошли шесть кистей из синтетического ворса (две маленькие для нанесения теней и их растушевки, и четыре более крупные: для пудры, румян, тонального крема и одна мультифункциональная для лица). Стоимость новинок варьируется от 1 850 рублей за кисти для нанесения и растушевки теней для век до 2 950 рублей за кисть для пудры. Все они уже доступны на официальном сайте бренда.

Рианна помогла визажисту найти свой потерянный багаж

Потерянный багаж — это худший кошмар визажиста. В их кейсах — проверенные временем продукты и инструменты, которые являются для них просто жизненно необходимыми. Итак, представьте себе, какой ужас испытала Фрити Бьюти, когда выяснилось, что ее багаж таинственным образом пропал без вести после ее полета самолетом авиакомпанией KLM. Девушка, работающая с Келли Роуленд Пэрис Хилтон и другими звездами, отправила запрос на поиск багажа, но ее проигнорировали. На помощь пришла Рианна. Певица увидела пост Фрити в соцсетях и решила сама написать в авиакомпанию: «Прошу прощения @KLM, но мой визажист @priscillaono путешествовала вашей авиакомпанией и до сих пор не получила информации о том, где находится ее багаж. Меня этот вопрос очень интересует, так как завтра нам предстоит грандиозная съемка, буду благодарна за помощь!». Конечно, как только Рианна взяла все в свои руки, представители KLM ответили молниеносно, а визажисту вернули ее потерянный багаж в тот же день. Рианна теперь не только певица, дизайнер, актриса, но и королева по обслуживанию клиентов.

Поехали! В тренде «космический» макияж из Instagram

Хэллоуин не за горами, поэтому бьюти-блогеры уже придумывают необычные варианты макияжа. Многие в этом году решили вдохновиться красотой галактики. С помощью средств цветов млечного пути и сверкающего глиттера они превращают свое лицо в россыпь звезд. Блесками украшают веки, на губы наносят голографическую помаду, а скулы подчеркивают миксом из розовых, синих и фиолетовых мерцающих теней. До праздника пару месяцев, поэтому у вас еще есть время, чтобы потренироваться.

В Японии придумали гель для бровей с настоящими волосками