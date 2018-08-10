5 шокирующих признаний ангелов Victoria's Secret

Почему Эрин Хитертон расторгла контракт с брендом в 2016 году, и что сказала Адриана Лима Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид перед их дебютным Victoria's Secret Fashion Show? Ангелы Victoria's Secret — о подготовке к шоу и своем отношении к феминизму.

Эрин Хитертон

В 2016 году Эрин разорвала контракт с Victoria's Secret. Модель участвовала в шоу 8 лет и была ангелом VS 3 года. Сразу после ухода девушка дала интервью журналу Time , в котором раскрыла причину ухода.

«На протяжении последних двух шоу мне постоянно говорили, что нужно похудеть. Серьезно? Я была в депрессии, потому что понимала, что работаю очень тяжело, но мое тело сопротивляется. Однажды я вернулась с тренировки ночью, смотрела на еду и думала: может быть мне просто стоит вообще не есть?»

Тейлор Хилл

Тейлор работает с брендом с 2014 года, а в 2015-ом ее уже пригласили стать ангелом Victoria's Secret.

«За день до показа у нас репетиция, очень долгая репетиция. Около 6 часов мы ходим по подиуму, а команда настраивает музыку, проверяет тайминг и другие важные моменты. В день репетиции мы все ходим в обуви, предназначенной для показа, привыкаем к ней. Так я и тренируюсь. Получается, что я надеваю свои туфли на 30 минут для репетиции, но по факту провожу в них несколько часов».

Адриана Лима

В 2015 году Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид дебютировали в Victoria's Secret Fashion Show. А Адриана Лима к тому моменту участвовала в шоу в 16-ый раз, поэтому не постеснялась дать профессиональный совет коллегам:

«Я думаю, ключ к шоу Victoria's Secret — это не только тело, но и личность девушки. На шоу очень позитивная атмосфера, много энергии, поэтому модели на кастинге должны буквально вытащить и показать свою personality. Перед показом Кендалл и Джиджи спросили меня, как правильно ходить по подиуму, на что я ответила: просто веселитесь!»

Кэндис Свейнпол

Впервые Кэндис появилась на шоу в 2007 году. А с 2010-го она уже открывала Victoria's Secret Fashion Show, демонстрируя самые дорогие модели бра.

«Самая тяжелая часть подготовки к шоу для меня — это бокс. Но и его я люблю, потому что он дает классный результат! А еще меня убивает медленный силовой тренинг, которым я в основном и занимаюсь. Люди думают, что это не больно, потому что не интенсивно, но, поверьте, это настоящий медленный ожог».

Подробнее о том, как тренируются модели, читайте тут.

Сара стала ангелом Victoria's Secret в 2015 году. С тех пор девушка очень поддерживает и всячески защищает марку. Например, в интервью журналу Porter она дала открытый ответ всем противникам политики бренда, которые критикуют его за навязывание стандартов красоты.

«Я считаю, что это лицемерно — просить всех девушек выглядеть одинаково и быть феминистками. Если девушка сексуальна, потому что хочет быть такой, ей говорят: «О, нет, ты не можешь быть сексуальной!» Разве это не антифеминизм? […] Victoria's Secret не ориентирован на мужчин. Мы продаем женское белье женщинам, продаем мечту, потому что все хотят чувствовать себя сексуально. Эта работа — постоянное давление. Мы много времени проводим в нижнем белье, демонстрируем свое тело, поэтому хотим быть в идеальной форме. Если бы я могла, я бы ела одну пиццу! Но я становлюсь старше и скучаю по своему 19-летнему метаболизму».

Но и читмил в жизни моделей случается! Подробнее об этом тут.