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Принц Джордж попал в список самых модных британцев
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Принц Джордж попал в список самых модных британцев 

Sunmag 49 минут назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Принц Джордж отныне не только будущий король и старший брат, но и трендсеттер! Британский журнал Tatler включил правнука королевы Елизаветы II в список самых модных британцев за классический стиль в одежде в духе Кристофера Робина, героя сказки «Винни-Пух и все, все, все». Лестный титул, но на самом деле Джордж носит в основном шорты и длинные носки не потому, что ему так нравится, а по строгому требованию этикета к мальчикам из королевской семьи (брюки до 8 лет считаются в Британии пролетарской одеждой, недопустимой для наследника голубых кровей).
Любопытно, что папа и дядя Джорджа — принцы Уильям и Гарри — в список «самых модных» не попали, в отличие от своих вторых половинок — герцогини Сассекской Меган и герцогини Кембриджской Кэтрин. Также издание отметило стиль королевы Елизаветы II, похвалив ее за то, что она не боится выглядеть ярко и выбирать такие сложные цвета, как желтый, зеленый и розовый. Также в списке модных британцев Амаль Клуни и Лили Джеймс, звезда «Золушки» и второй части Mamma Mia!.
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