Терон появилась на банкете в платье с «грустным» бантом, а Херд перестаралась с принтами

В Голливуде состоялся банкет ассоциации иностранной прессы.

В Голливуде прошел традиционный для августа прием Голливудской ассоциации иностранной прессы. Одной из главных задач мероприятия является восстановление киноклассики. Для оглашения грантов, которые ассоциация ежегодно раздает для развития и поддержки киноиндустрии были приглашены мировые звезды, среди которых замечены: Шарлиз Терон , Эмбер Херд, Дакота Фэннинг Дженнифер Гарнер и многие другие.

Мероприятие не обошлось и без модных провалов. Так, Эмбер решила в своем мини-платье смешать всевозможные принты, от чего при взгляде на нее рябит в глазах. А вот утонченная Шарлиз выбрала для выхода в свет свободное платье с объемным бантом, который грустно свисал вниз, портя впечатление от фигуры актрисы.

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Фото:Global Look Press