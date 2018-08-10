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Терон появилась на банкете в платье с «грустным» бантом, а Херд перестаралась с принтами
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Терон появилась на банкете в платье с «грустным» бантом, а Херд перестаралась с принтами 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
В Голливуде состоялся банкет ассоциации иностранной прессы.
В Голливуде прошел традиционный для августа прием Голливудской ассоциации иностранной прессы. Одной из главных задач мероприятия является восстановление киноклассики. Для оглашения грантов, которые ассоциация ежегодно раздает для развития и поддержки киноиндустрии были приглашены мировые звезды, среди которых замечены: Шарлиз Терон, Эмбер Херд, Дакота Фэннинг, Дженнифер Гарнер и многие другие.
Мероприятие не обошлось и без модных провалов. Так, Эмбер решила в своем мини-платье смешать всевозможные принты, от чего при взгляде на нее рябит в глазах. А вот утонченная Шарлиз выбрала для выхода в свет свободное платье с объемным бантом, который грустно свисал вниз, портя впечатление от фигуры актрисы.
Смотри больше фотографий с приема и звездных образов в нашей галерее. Чей наряд тебе понравился больше всего?
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Фото:Global Look Press
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