Каблуки, балетки и гламур: что хранит в себе коллекция обуви Алены Водонаевой

Сложно переоценить важность красивой обуви в образе любой женщины. Однако в то время как простые девушки могут похвастаться лишь двумя-тремя парами туфель на шпильке, Алене Водонаевой пришлось отвести большой шкаф для своей многочисленной обувной коллекции, которая насчитывает в общей сложности более 100 пар изделий. И большинство из них, разумеется, на высоком каблуке.

Обувь для женщины — это не просто аксессуар. Обувь отражает ее характер, настроение, поведение. Неудивительно, что определенную популярность получила фраза — туфель много не бывает. Однако далеко не все могут похвастаться коллекцией, которая по своим размерам способна составить конкуренцию обувному магазину. Одной из таких счастливиц является известная телеведущая Алена Водонаева, чьи туфли хранятся в настоящей обувной гардеробной и насчитывают в своих рядах более 100 пар дизайнерских изделий.

И на днях Алена приоткрыла завесу тайны, показав, что хранит на своих полках. Любопытно, что при росте 176 сантиметром Водонаева не боится стать еще выше и способна удивить обилием высоких каблуков. И чем интереснее и необычнее каблук изделия, тем больше шансов ему пополнить стройные ряды своих собратьев. Равно как и обилие блесток и глянцевого лоска наверняка привлечет внимание Водонаевой, ведь на ее полках найдется немало броских пар.

И да, каждый новый сезон приносит с собой новый модный тренд, и мировые дизайнеры неустанно трудятся над созданием новых, еще более красивых и уникальных моделей. А потому можно с уверенностью сказать лишь одно — впечатляющая коллекция Алены Водонаевой будет только расти.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 9 Авг 2018 в 11:58 PDT В то же время многие уверены, что Алена Водонаева уж слишком увлеклась модой и стилем и совершенно перестала терпимо относиться к недостаткам других. В частности, лишний вес окружающих людей раздражает звезду, о чем та открыто заявляет, вызывая многократные порицания со стороны возмущенных подобной бестактностью людей.