Лили Роуз-Депп гуляет по Лос-Анджелесу в откровенном сарафане 

19-летняя дочь непревзойденного актера Джонни Деппа Лили-Роуз вновь привлекла к себе внимание папарацци, когда прогулялась по Лос-Анджелесу в весьма откровенном мини-платье, напоминающем скорее комбинацию, чем полноценный наряд. Но девушка была явно очень довольна жизнью, солнечной погодой и, конечно же, собой.
Капризная и переменчивая мода часто диктует миру свои странные правила и то, что раньше казалось чрезмерно откровенным, теперь является неоспоримым хитом. Пижамный стиль все больше превалирует в выборе звездных красавиц. Впрочем, отнести откровенный наряд юной Лили-Роуз Депп, в котором она прогулялась накануне по Лос-Анджелесу, к бельевому стилю можно было бы с большой натяжкой.
Лишенное кружева ярко-оранжевое платье все же больше претендовало на звание летнего сарафана. Закрытые туфли, точно подобранные по оттенку к наряду начинающей актрисы, удачно дополняли ее образ. А финальным штрихом стали привычные для любой знаменитости темные очки с продолговатыми линзами.
19-летнюю музу Карла Лагерфельда репортеры застали в явно приподнятом настроении, девушка о чем-то весело рассказывала своему телохранителю. К слову, его присутствие рядом с наследницей именитого актера, щеголяющей в таком провокационном наряде, многим ее поклонникам внушило некоторое спокойствие за безопасность бунтующей красавицы. А ведь далеко не все звезды Голливуда так обеспокоены окружением своих наследников. Так, Том Круз и Кэти Холмс совершенно хладнокровно отпускают 12-летнюю Сури на прогулку по городу без присмотра.