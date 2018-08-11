Лили Роуз-Депп гуляет по Лос-Анджелесу в откровенном сарафане

19-летняя дочь непревзойденного актера Джонни Деппа Лили-Роуз вновь привлекла к себе внимание папарацци, когда прогулялась по Лос-Анджелесу в весьма откровенном мини-платье, напоминающем скорее комбинацию, чем полноценный наряд. Но девушка была явно очень довольна жизнью, солнечной погодой и, конечно же, собой.

Капризная и переменчивая мода часто диктует миру свои странные правила и то, что раньше казалось чрезмерно откровенным, теперь является неоспоримым хитом. Пижамный стиль все больше превалирует в выборе звездных красавиц. Впрочем, отнести откровенный наряд юной Лили-Роуз Депп, в котором она прогулялась накануне по Лос-Анджелесу, к бельевому стилю можно было бы с большой натяжкой.

Лишенное кружева ярко-оранжевое платье все же больше претендовало на звание летнего сарафана. Закрытые туфли, точно подобранные по оттенку к наряду начинающей актрисы, удачно дополняли ее образ. А финальным штрихом стали привычные для любой знаменитости темные очки с продолговатыми линзами.