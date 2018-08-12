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Panasonic представила электронный «освежитель» для обуви
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Panasonic представила электронный «освежитель» для обуви 

Игромания.ру 40 минут назад
Фото: Игромания.ру
Японская корпорация Panasonic готовит к запуску в продажу электронный «дезодорант» для обуви MS-DS100. Устройство работает на базе фирменной технологии nanoe X, которая позволяет бороться с неприятными запахами. Оно состоит из двух модулей и весит порядка 480 грамм.
Суть в том, что неприятный запах вызывает изовалериановая кислота. Причиной её появления являются пот и бактерии. Технология nanoe X использует запатентованные ионные частицы, которые разрушают структуру молекул кислоты, устраняя тем самым неприятный запах. Поток ионов распространяется в шести направлениях и позволяет «обработать» обувь полностью.
В базовом режиме устройство работает примерно пять часов, а для особо стойких запахов есть семичасовая программа. MS-DS100 работает от аккумулятора. Потребляемая мощность составляет менее 3 Вт. В продаже в Японии новинка появится уже 20 сентября, дата выхода на международный рынок пока не уточняется. Также неизвестна стоимость.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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