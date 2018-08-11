Ещё
Panasonic представила устройство для уничтожения неприятного запаха обуви
Далее:
Читайте также:
Ещё

Panasonic представила устройство для уничтожения неприятного запаха обуви 

TechCult 42 минуты назад
Фото: TechCult
При активной ходьбе ноги потеют, в результате чего, бактерии на коже активно размножаются и вызывают неприятный запах. Бактерии питаются потом, выделяя при этом изовалериановую кислоту, которая является виновником запаха. Можно попытаться замаскировать запах с помощью специальных вставок или чаще использовать антибактериальное мыло для мытья ног. Но компания Panasonic предложила другой способ сохранить свежесть — дезодоратор обуви MS-DS100. Устройство генерирует ионные частицы, содержащие гидроксильные радикалы. Они поступают через шесть выходов в съемных колпачках, обрабатывая обувь от мыска до пятки. Обычный режим очистки занимает 5 часов, а чтобы избавить обувь от стойкого запаха, понадобится 7 часов.
Компания рекомендует использовать дезодоратор ночью, чтобы утром можно было надеть свежую обувь. К тому же производитель обещает экономичность в потреблении электроэнергии, один цикл будет стоить в среднем 1 йену. Блок имеет встроенную батарею, которую можно заряжать от розетки. Устройство поступит в продажу в Японии только 20 сентября, стоимость пока не оглашается.
TechCult: последние новости
Электровелосипеды оказались полезны для сброса лишнего веса Компания Vollebak запускает в продажу графеновую куртку Реактивный костюм Железного Человека мощностью 1050 лошадиных сил теперь можно купить в Британии
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки100
Некрасивые супруги знаменитых мужчин10
«Голая» одежда: бесполезные способы прикрыть тело30
Бабушки шоу-бизнеса, которые любят «голые» платья4
Сколько и за что получает Бузова72
Видео
00:52
155-килограммовая модель показала свои тренировки
Звёзды
00:11
Васильев раскритиковал кулек на груди Бородиной
Звёзды
04:03
Сколько и за что получает Бузова
Звёзды
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:06
Самые калорийные фрукты
Еда
03:10
Бабушки шоу-бизнеса, которые любят «голые» платья
Звёзды
04:53
Российские актеры-однолюбы
Звёзды
03:24
Странные и пугающие диеты
Здоровье
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
07:55
Звезды, выжившие после смертельного диагноза
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение