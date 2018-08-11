Panasonic представила устройство для уничтожения неприятного запаха обуви

При активной ходьбе ноги потеют, в результате чего, бактерии на коже активно размножаются и вызывают неприятный запах. Бактерии питаются потом, выделяя при этом изовалериановую кислоту, которая является виновником запаха. Можно попытаться замаскировать запах с помощью специальных вставок или чаще использовать антибактериальное мыло для мытья ног. Но компания Panasonic предложила другой способ сохранить свежесть — дезодоратор обуви MS-DS100. Устройство генерирует ионные частицы, содержащие гидроксильные радикалы. Они поступают через шесть выходов в съемных колпачках, обрабатывая обувь от мыска до пятки. Обычный режим очистки занимает 5 часов, а чтобы избавить обувь от стойкого запаха, понадобится 7 часов.

Компания рекомендует использовать дезодоратор ночью, чтобы утром можно было надеть свежую обувь. К тому же производитель обещает экономичность в потреблении электроэнергии, один цикл будет стоить в среднем 1 йену. Блок имеет встроенную батарею, которую можно заряжать от розетки. Устройство поступит в продажу в Японии только 20 сентября, стоимость пока не оглашается.