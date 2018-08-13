Японская корпорация создала дезодорант для обуви с нано‐частицами

Компания Panasonic анонсировала спасительное для японцев устройство MS-D100. В стране, где неприятные запахи тела осуждаются едва ли не как непристойное поведение, дезодорант для обуви — настоящее спасение.

Заполучить чудо-разработку японской компании можно будет в сентябре. Прибор MS-D100 основан на работе гидроксильных радикалов (реактивных форм кислорода), которые борются с изовалериановой кислотой, которая образуется из-за пота ног и бактерий.

Проведенный компанией опрос людей, которые носят кроссовки, показал, что 62% из них озабочены методами дезодорирования обуви и предпринимают различные способы по борьбе с запахом. Половина из них не довольна результатами своих усилий.

Panasonic уверяет, что ионные частицы «nanoe X» распыляются в шести направлениях из прибора во включенном состоянии и дезодорируют обувь. У прибора два режима работы — на 5 и 7 часов. Работает оно и от розетки, и от батареек.

Старт продаж в Японии намечен на 20 сентября.