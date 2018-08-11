Как правильно выбирать летние ткани

Понятно, что летние коллекции мы начали замечать в магазинах уже весной, но сейчас время сейлов — почему бы не закупить универсальные вещи на остаток этого и еще будущий сезон. Но наряды с прицелом на нестареющую классику надо выбирать с умом. Лучше отказаться от ультратрендовых силуэтов и обратиться к классическим, которые будут актуальны и сегодня, и завтра, и еще много лет. Самое главное в таких «умных» покупках — это качество изделия.

Ткань — основной критерий выбора. Ведь порой и цена, и бренд не дают гарантии 100% попадания. Неудачная ткань убьет даже самый выигрышный силуэт, а если вам некомфортно — в вещи жарко, она колется или мнется, вы просто не станете ее носить. Дизайнер Алена Кочеткова, которая наладила производство тканей для коллекций своего бренда KOCHETKOVA и собственноручно наносит на них принты, расскажет, как правильно выбирать материал для летних вещей, а также про уникальные свойства тех или иных тканей.

Натуральные ткани

Конечно, старайтесь выбирать натуральные ткани, а не синтетические. Они всегда лучше пропускают воздух, дают коже дышать и впитывают влагу.

Это идеальная летняя ткань. В основе — белковое волокно, которое добывают из коконов тутового шелкопряда. Первую такую материю получили в Китае целых пять тысяч лет назад! Шелк считается одним из древнейших видов ткани. Конечно, сегодня производство сильно усовершенствовано, но сырье — все то же. Натуральный шелк — гигроскопичный, долговечный и отлично сохраняющий форму материал. Ткань из шелка может легко мяться, но и быстро разглаживаться, тем более, что в 90% случаев мелкие заломы только придают шарм, например, длинному сарафану или тунике.

Конопля

Не смейтесь, но это тоже очень древнее сырье в первую очередь для производства ткани, а не для того, что вы подумали. В нашу страну коноплю ввез, разумеется, Петр Первый, как и многое другое прогрессивное. Сегодня для изготовления ткани из конопли выращивают ее специальную разновидность, не содержащую наркотических веществ. Конопляные ткани очень прочные, износостойкие и гипоаллергенные. Они хорошо впитывают влагу, не накапливают статическое электричество, а также почти не мнутся. На ощупь конопля мягкая и легкая, хорошо сохраняет цвет.

Хлопок

Разумеется, один из самых популярных видов ткани на все с сезоны и времена — это хлопок. Это основа основ и начало начал. Все знают, что его выращивают на специальных огромнейших плантациях, собирают комбайнами и затем на специальных ткацких станках делают нити, а следом и ткани. Хлопковых тканей существует великое множество — тут все зависит от толщины нити, ее наполненности и плотности прилегания друг к другу. Так же, как и шелковые, хлопковые ткани имеют положительные свойства — они очень приятны на коже, «дышат», впитывают влагу. Но есть у них и досадные минусы — хлопковые вещи сильно мнутся, их сложно отгладить до идеального состояния, они вообще не упругие и имеют короткий срок службы — быстро протираются и даже теряют вид и форму. При этом, за свою распространенность и дешевизну именно хлопок считается самым оптимальным летним материалом для пошива сарафанов, платьев, блузок и юбок.

Еще один удачный вариант для лета — это льняные вещи. Они выглядят грубее, чем шелковые или хлопковые, но на сегодняшний день именно они в топе трендов. В современности лен собирают комбайном, вымачивают солому, сушат, моют и треплют, а затем получают пряжу. Такое сырье позволяет делать очень экологичную ткань, хорошо проводящую тепло. Лен крайне износоустойчив, не электризуется, пропускает воздух и содержит в своем составе специальное натуральное вещество, которое является антибактериальным! То есть не позволяет размножаться бактериям и микроорганизмам, что невероятно полезно в жару.

Синтетические ткани

Современное производство знает некоторые варианты тканей, которые создаются миксованием натуральных и синтетических волокон, которые вполне приемлемы в жаркую погоду. Такой коктейль позволяет улучшить бытовые свойства вещи, при этом не уступая в качестве.

Вискоза

Это ткань, которую делают из дерева! Вот так вот! Кто бы мог подумать, что это легкое струящееся полотно — ни что иное, как переработанная древесина. Для изготовления готовой ткани дерево расщепляют и измельчают, потом особым образом обрабатывают раствором — и вуаля. То есть вискоза — она не на 100% натуральная, но и не синтетическая. Благодаря такой технологии получается супер-эластичный материал из которого можно сшить что угодно. Ткань легко драпируется, вообще не мнется, пропускает воздух, не электризуется, легко впитывает влагу. Чудеса же!

Гипюр

Самый актуальный материал для создания женственных и действительно изящных и сексуальных образов. Невесомое кружево, орнаменты, различные резные вставки на прозрачной ткани, насколько хватит фантазии дизайнера — все это гипюр. Его придумали, разумеется, элегантные и предприимчивые итальянцы в XVI веке — венецианские мастера. Сегодня гипюр производят из натуральных тканей — шелка, хлопка, льна, вискозных нитей, но добавляют искусственные полимеры для улучшения свойств ткани — люрекс для декора, лайкру и полиэстер для эластичности.

Экокожа

С одной стороны, может показаться, ну какая же кожа летом?! На самом деле экокожа — это высокотехнологичный материал, который специальной разработан технологами для того, чтобы использоваться в любое время года. Ни в коем случае не путайте экокожу и кожзаменитель. Во-первых, экокожа создается без использования ПВХ. Во-вторых, основа экокожи — это все же натуральный хлопок. Процесс производства таков: на хлопковую основу специальным устройством с мельчайшей дисперсией наносится полиуретан микропорами. Соответственно, такая ткань, в отличие от кожзама, может дышать! Преимущества экокожи — это ее абсолютная износоустойчивость. Она долгое время держит первозданную форму, в отличие даже от натуральной кожаной ткани. Так что смело покупайте шорты или другие изделия из экокожи и не бойтесь, что попадете в fashion-сауну.