Тренды от брендов: что будем носить в морозы

Новые коллекции — это всегда интересно: словно на машине времени слетал в будущее и посмотрел, как оно там. Бренды Tommy Hilfiger и Liu Jo дают возможность совершить такой экскурс.

Пасмурная и дождливая погода — не повод носить только однотонные вещи тёмных оттенков. Именно поэтому новая коллекция Tommy Hilfiger изобилует яркими красками. Стильные куртки и пальто всех цветов радуги подарят хорошее настроение на весь день, а также не дадут замёрзнуть даже в самое холодное время.

Любителей же старой доброй классики в Осенне-Зимней коллекции Tommy Hilfiger порадуют спокойные тона и идеальный крой. Длинные пальто благородных светло-серых и бежевых оттенков прекрасно подойдут как для похода на деловую встречу, так и для уютных посиделок с друзьями в кафе.

Спорт, легкость и неординарность — лучший альянс сезона и непременный «друг» каждого образа. Икона 80-х и тренд 90-х, успешно обновленный по законам моды — пуховик — продолжает занимать центральное место в женском гардеробе; в сезоне 2018-2019 он снова является основным элементом одежды.

Как и всегда, новая коллекция Liu Jo Plumes сочетает в себе базовый функционал с последними трендами. Результатом являются ежедневные образы из нейлона с натуральной подкладкой, дополненной сверкающими деталями, характерными для бренда так же, как блестки и стразы. Цветовая гамма коллекции современная и узнаваемая; цвета варьируются от нейтральных (таких как белое молоко, соя и платина) до черного. Оттенки Orchid и Feel Rouches вместе с Iridescent Blue.