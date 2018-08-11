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Вы не поверите: Шарлиз Терон перестала быть секси
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Вы не поверите: Шарлиз Терон перестала быть секси 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Голливудская дива прилагает огромные усилия для того, чтобы ее не узнавали на улице.
Шарлиз Терон обычно появляется на публике исключительно в роскошных дизайнерских туалетах, подчеркивающих ее потрясающие формы. Длинные ноги, пышная грудь, осиная талия — такими параметрами обладает далеко не каждая! Вполне естественно, демонстрировать публике свое «богатство». Однако в повседневной жизни Шарлиз практически этого не делает. Если раньше актриса с удовольствием носила сексуальные обтягивающие джинсы и женственные платья в повседневности, но сейчас ее стиль просто не узнать!
На днях звезда была замечена во время шопинга в Западном Голливуде. Для прогулки по городу Терон выбрала весьма странное для знаменитости одеяние: растянутые спортивные брюки с лампасами, черную майку-алкоголичку, белые кроссовки и бейсболку. Он образа сексуальной красотки не осталось и следа!
Похоже, актриса просто не смогла соблюсти баланс между комфортом и чувственностью и выбрала первое. Ее вполне можно понять: мало кто согласится на многочасовую прогулку на шпильках и в мини-платье.
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