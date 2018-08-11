Самая дикая мода, которую помнит история

Мода постоянно меняется. Что еще вчера казалось верхом совершенства, сегодня уже выглядит дикостью. К тому же, в силу цикличности моды к нам раз за разом возвращаются наряды, которыми хвастались еще предки. Так что, в скором времени мы вполне можем увидеть подобные образы на улицах. Крепитесь.

Кринолин

Кринолины вошли в моду в 19 веке. Специальная клетка из стальных полос раздувала юбку девушки в нужных местах, подчеркивая ее женственность. Такие наряды были популярны во всех слоях общества: даже на заводах работали красотки, отягощенные подобной конструкцией. Но кринолин оказался опаснейшей модой — ветер бросал модниц под колеса поездов и сталкивал со скал во время романтических прогулок (только представьте себе травму, полученную кавалером!). А в 1863 многие дамы не смогли выбраться из объятой пламенем церкви, поскольку кринолины не проходили в дверь. Белоснежная кожа

Примерно в 18 веке белая кожа стала символом статуса. Вынужденные зарабатывать на кусок хлеба люди проводили весь день в поле, получая в придачу отличный загар. Белоснежная кожа означала, что человек может позволить себе проводить время в праздности. Женщины были настолько одержимы цветом, что красили щеки свинцовыми белилами — подумаешь, смертельно опасный яд. Красота важнее жизни! Гульфик

Один из самых странных аксессуаров своего времени. В 15 и 16 веках гульфик носили ради подчеркивания величины гениталий — а вот в 14 гульфик был призван скрывать «срамное место». До 1540 года мужское население Европы украшало свои гульфики также увлеченно, как сорока прихорашивает гнездо всякой блестящей мишурой. Глаз не отвести! Монобровь

Сросшиеся брови не всегда были трагедией для юной девы. Древние греки, а затем и римляне, считали монобровь признаком ума и страсти. В погоне за мужем, молодые девушки часто надевали поддельную бровь, изготовленную из козьей шерсти и смолы. Без ресниц и бровей

А вот в средние века, напротив, ценились девушки с высокими лбами. Чтобы визуально увеличить эту часть тела, модницы сбривали брови и выщипывали ресницы. Наряд макаронника

В 18 веке несколько английских джентльменов организовали в Лондоне Macaroni Club. Внешний облик этих господ мог бы поразить и современного трансвестита: мужчины носили огромные парики с крошечными перьями на вершине, фэшн-пальто, туфли с большими пряжками и яркие чулки. Тесная юбка

Эта юбка стала популярным предметом гардероба в начале 20-го века. Завязки внизу должны были сковывать движения женщин, заставляя их делать миниатюрные, милые шажочки. Изобретатель юбки, мсье Пуаре, также выступил главным избавителем слабого пола от корсетов. «Я освободил бюст, но сковал ноги!» — гордо говорил о себе талантливый модельер. Напудренные парики

Напудренные парики знакомы всем — этот предмет гардероба можно увидеть даже сегодня, достаточно будет только оказаться в суде. А вот и неизвестные, но очень пикантные подробности появления напудренных париков: в 16 и 17 веках они требовались, чтобы маскировать синдромы сифилиса. До 1580 года сифилис оставался одним из самых распространенных венерических заболеваний. Люди страдали от неприятнейших симптомов — язвы, сыпь, облысение, запах. Парики пропитывались ароматами лаванды, скрывая отсутсвие волос, язвы на щеках и гнилостный запашок умирающего владельца. Цокколи

Милые дамы носили цокколи на протяжении нескольких веков, чтобы защитить свое платье от грязи. Со временем обувь на платформе стала представлять культурное и социальное положение владельца. Чем выше — тем знатнее человек. Цокколи делались из кожи, пробки, дерева и даже металла, украшения же варьировались в зависимости от вкуса владельца. Чернение зубов

Зубы чернились японскими девочками от 8 до 10 лет, в знак того, что они уже готовы к замужеству. Черными зубами также хвалились представители высшей знати и прославленные военачальники. Но мода — дама непредсказуемая: следующая эпоха, Эдо, позволила иметь черные зубы только замужним женщинам и проституткам. Непонятно, как японцы их отличали на улицах? А во времена правления Елизаветы I черные зубы появились и на улицах Лондона. Королева очень любила сладкое и все ее зубы были гнилы: в простонародье же черный цвет зубов стал символом состоятельного человека, имевшего деньги на сладости.