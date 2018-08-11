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Брюки палаццо, белый топ и небрежная прическа: новый итальянский образ Дженнифер Лопез
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Брюки палаццо, белый топ и небрежная прическа: новый итальянский образ Дженнифер Лопез 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Обидно отдохнуть в Италии, не насладившись ее кухней. Дженнифер Лопез и Алекс Родригес покинули свою яхту у острова Капри и отправились на романтический ужин. Если на борту мы видим Джей Ло постоянно в спортивной форме, то для вечера в компании бойфренда певица выбрала более нежный образ: брюки-палаццо в бело-розовую полоску и топ на тонких бретелях, который подчеркивал загар и идеальную фигуру звезды. Гламура, как всегда, она добавила зеркальными очками и золотыми серьгами-кольцами. Вместо идеальных локонов Дженнифер заплела косичку, оставив несколько свободных вьющихся прядей. Солнце и морская вода в отпуске — лучшие стилисты.
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