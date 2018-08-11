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В Екатеринбурге открылся корнер сумок, сшитых из тентов грузовиков
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В Екатеринбурге открылся корнер сумок, сшитых из тентов грузовиков 

Overtime.life 2 часа назад
Фото: Overtime.life
Рюкзаки и сумки Wollenberg, выполненные из тентов грузовиков, которые еще вчера колесили по дорогам Европы, теперь продаются в Екатеринбурге. 9 августа в пространстве «Камни» открылся корнер команды.
«Насколько вы осознаны в своём потреблении? Те, кто хорошо меня знают в курсе, что в моей сумке бесконечность весом в примерно 10 кг: ноут, зарядки, книга, ежедневник, косметика, кофта, бутылка вина… Для меня всегда было проблемой, как все это уместить в одной сумке. Большие кожаные — птичку жалко (вегетарианское прошлое не отпускает). Кожзам — разваливается. И вот я нашла свой идеальный вариант — холщовый шоппер. Он огромный, в него влазит вся моя жизнь на пару дней. Он удобный, потому что плечо до сих пор не болит. И главное, меня не гложет совесть. Про то, что в магазине с ней не нужно брать пластиковые пакеты, я даже молчу. Круто, что для таких задротов, как у нас в @smzdt, есть классные люди, которые придумывают и воплощают идеи, делающие мир чуточку лучше. Это я про @wollenberg_bags — сумки, сшитые из тентов, снятых с грузовиков», — написала в своем Instagram журналист «Самиздата» Юлия Лузина.
Авторы призывают беречь мир
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