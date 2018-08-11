Закошмарили: 5 нарядов из Instagram Юлии Волковой, за которые мы бы уволили ее стилиста (если он есть)

1 Все бы ничего, надень такое платье Ирина Аллегрова или другая какая роковая «императрица», но в сочетании с ярким макияжем наряд «состарил» Юлию лет на 20 и превратил в будуарную диву. Напомним, что бывшей «татушке» сейчас всего 33 и при желании она может выглядеть на 20.

2 Без нашего любимого наряда а-ля «звезда корпоратива» в гардеробе певицы, к сожалению, не обошлось. Зря Юлия поставила под этим постом хэштеги #мода и #стиль, потому что ни того, ни другого в этом образе не ощущается. Выглядит такой лук пошловато, и чтобы это заметить, не обязательно быть Славой Зайцевым

3 Черные спортивные лосины с такого же цвета майкой? Серьезно? Ученые уже изобрели машину времени, и мы снова оказались в 2002-м? Надеемся, что мода провинциальных «падиков» пока не вернулась, и подписчики Юлии Волковой не станут копировать этот образ, иначе случится апокаллипсис.

4 Этот аутфит пробуждает ностальгию по тому времени, когда Юля Волкова и Лена Катина еще пели дуэтом, выглядели провокационно, дерзко и являли собой живое воплощение мечты педофила. Видимо, группа распалась, а микро-костюмы все еще греют Юле душу, иначе как объяснить тот факт, что взрослая женщина все еще пытается выглядеть как нимфетка?

5 Этот сложносочиненный наряд выглядел бы вполне жизнеспособно, если бы не странная юбка, которая оказалась здесь, как будто случайно. Мы, конечно, допускаем, что белое платье может быть лишь подкладкой, а та самая юбка — основным элементом костюма, но тогда уж можно было бы и пояснить, что к чему.