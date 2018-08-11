Полиция разыскивает пропавшую 15-летнюю жительницу Светлого

В Светлом пропала 15-летняя девушка. Полиция разыскивает подростка, сообщает пресс-служба УМВД России по Калиниградской области.

В последний раз Алина Бритоусова выходила на связь 7 августа в 22:00. Девушка позвонила родителям по мобильному телефону и сказала, что скоро вернётся домой. С тех пор местонахождение подростка неизвестно. Девушка была одета в тёмно-синюю кофту на молнии с цветочной аппликацией, синие джинсы и белые кеды. При себе у неё была чёрная сумка со спортивными брюками с розовыми полосками и коричневой футболкой с надписью Adidas.

На вид пропавшей около 15-16 лет, девушка худощавого телосложения с длинными светлыми волосами ниже плеч и чёлкой и круглым лицом европейского типа с веснушками. У пропавшей серо-голубые глаза, рост 166 см.

Если у вас есть информация о местонахождении девушки, сообщите её по телефонам: 8 (40152) 3-53-02 (дежурная часть), 3-46-64 (ПДН) либо 02, 102.