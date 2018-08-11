Модные тенденции в маникюре: как красить ногти этой осенью

Дизайнеры закладывают не только тренды в одежде, но и в искусстве нэйл-дизайна. Осенью нам предлагают множество вариантов окрашивания ногтей, от металлика до любимого глиттера, от темно зеленого до самых ярких тонов. Модные тенденции в маникюре: как красить ногти этой осеньюВсем тем, кто привык к хромированным драгоценным металлам на ногтях, можно смело переходить на металлический зеленый и синий. Такие цвета напоминают окраску экзотических жуков-златок, которые вдохновили дизайнеров на новый тренд.

К слову, серебро и золото никуда не уходят и не теряют своей актуальности. Серебряный френч, золотые узоры или полностью окрашенные в драгметаллы ногти остаются с нами осенью.

Другой тренд-долгожитель — блёстки. А что еще поможет вам сиять, как настоящая звезда, если не обилие глиттера на ногтях?

Нэил-индустрию уже трудно представить без принтов на ногтях. Животные мотивы, геометрия, полоски, логотипы брендов — найдется мало девушек, которые не украшали свои ногти подобным образом. Осенью дизайнеры предлагают нам обратить внимание на милые девчачьи принты с обилием сердечек, фруктов и ягод.

Необязательно ярко красить и украшать каждый ноготь. Осенью в моде нейтральные оттенки лака с выразительным акцентом на одном пальце. Особенно стильно это будет выглядеть, если вы сможете сочетать акценты в маникюре с со своим макияжем.

Фанатки черного лака для ногтей в любое время года и в любой ситуации — ликуйте! В грядущем сезоне дизайнеры дали зеленый свет глубоким темным оттенкам в маникюре. Все тот же черный, коричневый, темно-синий еще никогда не выглядели так стильно, как этой осенью.

Если вы думали, что на ногтевой пластине весь нэйл-дизайн заканчивается, самое время пересмотреть свои взгляды и отбросить в сторону стереотипы. Осенью, чтобы не отстать от модных трендов, украшайте стразами кутикулы и пальцы.

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