Стильно и удобно: Один кардиган — четыре образа

Кардиганы — незаменимая вещь в любом гардеробе. В зависимости от ткани, фасона, цвета и длины, он может играть разные роли в вашем образе. Лучший вариант для теплой осени — это удлиненный шерстяной кардиган нейтральной расцветки, с которым вы сможете собрать абсолютно разные образы. Спросите как? Рассказываем!Стильно и удобно: Один кардиган — четыре образаНаша основа — бежевый кардиган из шерсти, длина которого почти достает до щиколотки. Такая теплая классика позволяет с лёгкостью подбирать различные луки и перевоплощаться в различные образы.

Первое свидание

Тот самый кардиган + аккуратные шорты, легкая блуза, небольшая шпилька, и вуаля — вы готовы стрелять в самое сердце того молодого человека, который будет сидеть прям напротив вас.

Кардиган GABRIELA HEARST, сумка FURLA, топ EGREY, шорты 3.1 PHILLIP LIM, туфли VALENTINO

Апероль с подружкой

Свободного кроя платье и самые удобные и теплые в мире мюли — залог уютного вечера и самых душевных разговоров, но вечером обычно холодает и без теплого кардигана никуда!

Кардиган GABRIELA HEARST, платье ALCHEMY, сумка и мюли GUCCI

Очень важные дела

Если весь день расписан буквально по секундам, и вы уже находитесь в предвкушении важных встреч, то одежда на вас должна быть одновременно стильной и удобной. Для прохладной осени идеальная обувь — это ботинки или полусапожки, которые отлично подчеркивают ноги, особенно, когда на них мини-юбка, провокационную длину которой прикрывает кардиган.

Кардиган GABRIELA HEARST, ботинки PRADA, сумка CHLOE, юбка PINKO, топ VENROY

Встреча с друзьями

Такие встречи часто случаются сумбурно и незапланированно, потому неизвестно, сколько километров придется пройти по улицам любимого города и как сильно вас за это потом будут ненавидеть ваше тело, изнуренное ходьбой. Лучше все-таки позаботиться о своем комфорте заранее, надев любимые кроссовки, удобные джинсы, поясную сумку для всего самого необходимого и, конечно же, свободный кардиган.

Кардиган GABRIELA HEARST, футболка и джинсы JAMES PERSE, поясная сумка SAINT LAURENT, кроссовки BALENCIAGA

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