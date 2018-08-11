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10 твидовых жакетов, на которые стоит потратиться
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10 твидовых жакетов, на которые стоит потратиться 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
«Мода проходит — стиль остается» — говорил Ив Сен Лоран. Не согласиться трудно, ведь тогда почему мы до сих пор повторяем образы известных актрис, говорим «маленькое черное платье» и считаем классикой простой твидовый жакет? Такие вещи — всегда инвестиция в свой гардероб, которая со временем только подорожает. Яркий тому пример — винтажные пиджаки Chanel, которые невозможно найти даже в интернет-магазинах: до того быстро их разбирают. Предлагаем вам 10 вариантов, которые точно есть в продаже. Каждый сделан по заветам мадемуазель Chanel: укороченный, на крупных пуговицах или совсем без них, с контрастной оторочкой и блестящей нитью. Носите с джинсами скинни, как первая леди Франции, шелковыми миди-юбками и кожаными брюками, как героини стрит-стайла или по всем канонам с твидовым низом тон в тон.
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