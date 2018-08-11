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И сбоку бантик: Шарлиз Терон в странном платье на приеме в Голливуде
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И сбоку бантик: Шарлиз Терон в странном платье на приеме в Голливуде 

Grazia 1 час назад
Фото: Grazia
В Голливуде прошел очередной традиционный прием Голливудской ассоциации иностранной прессы. Одной из основных целей организации является восстановление киноклассики, поэтому и на приеме гости предпочитали элегантные наряды.
Шарлиз Терон сделала ставку на оригинальность: звезда появилась на мероприятии в очень странном платье. Она выбрала маленькое черное платье, на котором спереди красовался объемный бант в тон.
Глубокое декольте и мини-длина подчеркнули фигуру актрисы, но бант практически свел на нет все усилия стилистов: он добавил объема формам звезды. Нейтральный макияж и аккуратная укладка идеально вписались в образ, но наличие банта на платье явно не снискало поощрения у модных критиков.
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