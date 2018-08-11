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Как всегда сексуальна: Эмили Ратаковски в черном кружеве Oscar de la Renta
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Как всегда сексуальна: Эмили Ратаковски в черном кружеве Oscar de la Renta 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Вчера в Порто-Черво на Сардинии прошел ежегодный бал Unicef. 27-летняя модель, как и всегда, вышла на ковровую дорожку в откровенном наряде. Едва ли это самый сексуальный образ Эмили, но дресс-код black tie обязывает. На девушке было кружевное платье Oscar de la Renta с оборками и босоножки Christian Louboutin на широких гласных лентах. Как и подобает на таких мероприятиях, их дополняли бриллиантовые серьги-подвески. Акцентом в макияже стали тонкие длинные стрелки, но труднее всего оторвать взгляд от обручального кольца с внушительным бриллиантом: в феврале Ратаковски вышла замуж за актера и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда.
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