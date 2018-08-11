С чем носить джинсы? Модные сочетания против устаревших и скучных

С худи и курткой-косухой

Джинсы Calvin Klein Jeans, цена: 8 000 руб. ; худи Diesel, цена: 7 000 руб. ;

косуха Saint Laurent, цена: от 150 000 руб. ; кеды Jimmy Choo, цена: 30 000 руб. Классические темно-синие джинсы идеально вписываются в повседневно-спортивный стиль. Такой стильный многослойный аутфит повторить очень просто: понадобится базовая футболка, толстовка-худи с логотипом или принтом и кожаная куртка. Дополнительным спортивным акцентом станут белоснежные кеды. Еще один стильный акессуар — объемная кожаная сумка с короткими ручками, она добавит образу брутальности. Подходящие джинсы для стильного образа вы всегда можете найти в магазине монобрендовой одежды Milano Moda.

Джинсы HARMONT​, от 14 300 руб.,

заказать: +7 (800) 333-44-87 Джинсы TRAMAROSSA​, от 21 600 руб.,

заказать: +7 (800) 333-44-87 С фактурным пиджаком и бабочкой

Пиджак Joseph, цена: 50 000 руб. ; ботинки Dolce&Gabbana, цена: 34 000 руб. ;

сорочка Canali, цена по запросу; джинсы Diesel, цена: 15 000 руб. ; бабочка Missoni, цена: 10 000 руб. ;

очки Vogue, цена: 9 000 руб. Джинсы прямого кроя — без дырок, потертостей и прочих декоративных элементов — могут стать основой утонченного повседневного стиля. Они отлично сочетаются с классической белой сорочкой, однобортным пиджаком и замшевыми ботинками. Интересной деталью элегантного образа станут клетчатая бабочка и солнцезащитные очки-авиаторы. С полосатой рубашкой и технологичными кроссовками

Рубашка H&M, цена: 1 499 руб. ; джинсы Topman, цена: 3 000 руб. ; ремень Prada, цена: 20 000 руб. ;

очки Brioni, цена: 30 000 руб. ; кроссовки Givenchy, цена: 40 000 руб. Рубашка с джинсами — лучшие товарищи. Они прекрасно дополняют друг друга. Актуальный весенне-летний тренд — полоска, которая может быть как узкой, так и широкой. Полосатая светло-голубая рубашка в сочетании с джинсами уместна не только на морском побережье, но и в городских джунглях. Стилисты рекомендуют завершить образ остромодными кроссовками, выполненными из технологичного материала, с ударопрочной подошвой. С клетчатой рубашкой и дезертами

Рубашка Diesel, цена: 5 000 руб. ; джинсы Levi’s, цена: 7 000 руб. ;

ремень Brioni, цена: 30 000 руб. ; дезерты Marsell, цена: 20 000 руб. Олдскульный мотив, кажется, никогда не был так популярен, как сейчас. Клетка и вельвет пестрят на показах Saint Laurent и Alexander McQueen. Берем модную тенденцию на заметку и составляем интересные аутфиты. Клетчатую рубашку можно надеть поверх футболки с принтом или примерить ее с винтажным вельветовым пиджаком. Обязательная деталь — дезерты, они будут смотреться в этих образах очень органично. Клетчатая рубашка способна сделать интересным любой образ. Подберите модели любимых оттенков в магазине скандинавской одежды Trolls.

Рубашка Trolls, 5 690 руб. со скидкой 40%,

заказать: +7 (495) 740-90-58 Рубашка Trolls, 4 050 руб. со скидкой 40%,

заказать: +7 (495) 740-90-58 С серым пиджаком и лоферами

Сорочка Maison Margiela, цена: 20 000 руб. ; пиджак Tagliatore, цена: 31 000 руб. ;

платок Versace, цена: 20 000 руб. ; джинсы Cerruti 1881, цена: 7 000 руб. ;

лоферы Salvatore Ferragamo, цена: 32 000 руб. Отличный вариант для денди, не боящихся выглядеть ярко. Клетчатый пиджак, светлая сорочка, дорогие лоферы, слегка зауженные классические джинсы и, конечно же, стильный шейный платок — возможно, даже позаимствованный у возлюбленной. Все светские тусовки ваши! Другие лайфхаки для стильных мужчин:

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