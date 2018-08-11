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Пэрис Хилтон опозорилась в розовом наряде
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Пэрис Хилтон опозорилась в розовом наряде 

WDay.ru 57 минут назад
Фото: WDay.ru
Скандальная звезда с каждым днем одевается все хуже и хуже.
Ни негодование поклонников, ни откровенные высказывания модных критиков — ничто не способно оградить Пэрис Хилтон от ее фэшн-экспериментов. Каждый ее выход — это не просто модный провал, это микс сумасшествия, безвкусицы и эпатажа. Скажем честно, за гардеробом Пэрис крайне интересно наблюдать: что еще выкинет антиикона стиля?
На днях звезда была замечена в аэропорту Лос-Анджелеса вместе с бойфрендом. Для перелета Хилтон выбрала костюм из давнишней коллекции Moschino, посвященной кукле Барби. Спортивный розовый костюм с логотипом итальянского модного дома, кроп-топ с единорогом, розовый рюкзак Louis Vuitton и болтающийся на нем кролик — все вместе производило неизгладимое впечатление!
Удивительно, как Пэрис умудрилась додуматься надеть все эти вещи разом! О каком вкусе может идти речь? Его просто нет! Кстати, меховой брелок в виде кролика, как у Пэрис Хилтон, может позволить себе практически любая модница. Огромный выбор в точности таких же «аксессуаров» представлен на вещевых рынках и в переходах крупных городов.
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