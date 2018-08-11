Ещё
Во-первых, это красиво: 14 черных вещей из винила
Далее:
Читайте также:
Ещё

Во-первых, это красиво: 14 черных вещей из винила 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Винил — материал на удивление универсальный, особенно осенью. Непромокаемый глянцевый плащ защитит от дождя, послужит альтернативой любимой кожаной куртке и сделает из вас героиню нуара. Добавьте к брюкам базовую блузку, и получится образ для танцев до утра под глэм-рок хиты. То же относится и к платьям. Ретро-фасон MSGM в сочетании с футуристичным материалом напоминает о киноклассике: такое вполне могла надеть Рейчел из «Бегущего по лезвию» 1982 года. Разумеется, надев сверху шубу. Если же говорить о 2018 году, то во многих осенне-зимних коллекциях можно найти черные ботфорты и мини-юбки. Носить их весте будет чересчур, так что к виниловой обуви берем длину миди или короткие клетчатые модели, а к блестящим юбкам — оверсайз-пиджаки.
Harper’s Bazaar: последние новости
Вязаный жилет - неочевидная вещь, которая понадобится вам этой осенью Больше никаких скинни: Белла Хадид в джинсах-трубах и топе Dior 10 твидовых жакетов, на которые стоит потратиться
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки104
Шнуров и Акиньшина — старая любовь не ржавеет17
Некрасивые супруги знаменитых мужчин13
«Голая» одежда: бесполезные способы прикрыть тело31
Женщины — о мужских ошибках в сексе3
Видео
00:52
155-килограммовая модель показала свои тренировки
Звёзды
00:11
Васильев раскритиковал кулек на груди Бородиной
Звёзды
04:03
Сколько и за что получает Бузова
Звёзды
02:20
Шнуров и Акиньшина — старая любовь не ржавеет
Звёзды
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:06
Самые калорийные фрукты
Еда
03:10
Бабушки шоу-бизнеса, которые любят «голые» платья
Звёзды
04:53
Российские актеры-однолюбы
Звёзды
03:24
Странные и пугающие диеты
Здоровье
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение