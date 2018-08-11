Во-первых, это красиво: 14 черных вещей из винила

Винил — материал на удивление универсальный, особенно осенью. Непромокаемый глянцевый плащ защитит от дождя, послужит альтернативой любимой кожаной куртке и сделает из вас героиню нуара. Добавьте к брюкам базовую блузку, и получится образ для танцев до утра под глэм-рок хиты. То же относится и к платьям. Ретро-фасон MSGM в сочетании с футуристичным материалом напоминает о киноклассике: такое вполне могла надеть Рейчел из «Бегущего по лезвию» 1982 года. Разумеется, надев сверху шубу. Если же говорить о 2018 году, то во многих осенне-зимних коллекциях можно найти черные ботфорты и мини-юбки. Носить их весте будет чересчур, так что к виниловой обуви берем длину миди или короткие клетчатые модели, а к блестящим юбкам — оверсайз-пиджаки.