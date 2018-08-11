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Главная куртка года: мужской бомбер — 84 варианта
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Главная куртка года: мужской бомбер — 84 варианта 

Я Покупаю 48 минут назад
Фото: Я Покупаю
Бомбер — это короткая куртка на молнии, с эластичными вставками-резинками и манжетами. Как правило, воротник также представляет собой эластичную вставку. Хотя встречаются и модели с нормальным воротником и даже капюшоном.
Бомбер — настоящая американская вещь, практически как джинсы. Изначально куртка-бомбер задумывалась как одежда для туристов аэроклуба. В те годы кабины самолетов были открытыми, чтобы уберечь своих пассажиров от холода и ветра, братья Дуглас разработали специальную куртку из кожи. Затем они получили большой заказ от Министерства обороны США на пошив таких курток для ВВС. Так как куртка в первую очередь предназначалась для бомбардировщиков, ее так и прозвали — бомбер. Спустя 20 лет братьям вновь поступил заказ на куртки, и появились бомберы из нейлона.
Позже бомберы стали шить для студентов университетов — как форму. Однако их носили только отличники или спортсмены, поэтому такая куртка считалась признаком элиты и благосостояния. Впервые (в качестве спортивной формы) куртки-бомберы надели спортсмены из Гарварда. Именно с этого момента бомберы стали набирать популярность.
Дизайнеры уже не первый сезон предлагают нам бомбер в качестве верхней одежды или легкого жакета. Предлагаю посмотреть особенности стиля в этом сезоне.
Белый
Конечно, как и другие вещи, бомбер этим летом представлен в основных модных цветах. И вариант белого total-look с бомбером смотрится очень круто.
Синий
Еще один тренд в мужской палитре — синий, от голубого к фиолетовому. Это одновременно строго, практично и стильно. Не забывайте про деним — джинса всегда будет в моде!
Яркие цвета
Оранжевый, желтый, красный, электрик — очень ярко и стильно!
Кожа и замша
Очень органично смотрятся замшевые бомберы, причем их цвет должен быть сложным и благородным. В такой вещи вы точно не будете выглядеть как подросток. А в кожаном варианте, наоборот, очень брутально и мужественно. К тому же это очень практично.
Металлический блеск
Тенденция носить блестящие вещи стучится в дверки мужских шкафов. Вовсе не обязательно выбирать безумные фольгированные бомберы — пусть сдержанно отливают серебром.
Полоска и клетка
Классическая полоска, яркая или еле заметная, горизонтальная или вертикальная — это не имеет значения. Полоска и клетка всегда будут в тренде. Несомненная классика, которая очень модно звучит.
Принты
В тренде яркие пятна, акварельные размывки, рисунки, узоры, орнаменты и даже цветы.
Нашивки
Если вы все еще не решаетесь надеть такую яркую вещь, а черный бомбер вам кажется слишком простым и скучным — попробуйте вариант с нашивками, аппликациями или брошью.
Раньше я и сам, признаться, относился к этой детали гардероба как к чему-то спортивному и очень молодежному. Но мода делает свое дело, и сейчас бомбер стал неотъемлемой частью стильного образа современного мужчины. Его можно носить не только с простыми джинсами и спортивным трико. Можно надеть под него даже классическую рубашку и строгие брюки… Одно ограничение — обувь: все же она должна быть простой и спортивной.
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