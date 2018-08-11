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11 джинсов-клеш для повседневных образов
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11 джинсов-клеш для повседневных образов 

Harper’s Bazaar 22 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Скоро в прокат выходит вторая часть мюзикла Mamma Mia: нас опять ждут хиты ABBA и флешбеки в 70-е. По этому случаю предлагаем поностальгировать по моде тех лет. Затмить концертные костюмы легендарной группы не получится, но можно ограничиться и деталью — расклешенными джинсами. Сочетайте их с полупрозрачными блузами, водолазками, трикотажными топами и бохо-рубашками. Из обуви подойдут массивные босоножки и ботильоны на платформе. Не забудьте о броских аксессуарах. Один из трендов лета — пестрые шейные платки и банданы, носите их в духе музы Ива Сен Лорана Лулу де ла Фалез.
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