11 джинсов-клеш для повседневных образов

Скоро в прокат выходит вторая часть мюзикла Mamma Mia: нас опять ждут хиты ABBA и флешбеки в 70-е. По этому случаю предлагаем поностальгировать по моде тех лет. Затмить концертные костюмы легендарной группы не получится, но можно ограничиться и деталью — расклешенными джинсами. Сочетайте их с полупрозрачными блузами, водолазками, трикотажными топами и бохо-рубашками. Из обуви подойдут массивные босоножки и ботильоны на платформе. Не забудьте о броских аксессуарах. Один из трендов лета — пестрые шейные платки и банданы, носите их в духе музы Ива Сен Лорана Лулу де ла Фалез.