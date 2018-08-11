Униформа для блогера: лимитированная коллекция одежды для героев рунета

Впервые в России вышла совместная лимитированная коллекция известного бренда одежды ТВОЕ в стиле унисекс «I Know The Truth», созданная совместно с крупнейшим ВК-пабликом о жизни блогеров ВПШ (Вся Правда Шоу). Коллабораций подобного уровня на российском рынке ещё не было.

Коллекция «I know the truth» была создана брендом ТВОЕ совместно с пабликом ВПШ — крупнейшим ресурсом о видеоблогерах ВКонтакте. Понятие «мерч» среди звёзд социальных сетей очень популярно, однако таких совместных коллекций (крупный бренд одежды + крупнейший тематический паблик ВКонтакте) в России ещё не было. В то время как другие бренды сотрудничают в основном с ТВ-звёздами и музыкальными лейблами, бренд ТВОЕ решил поработать со звездами социальных сетей и их главным CМИ — пабликом ВПШ.

Идея коллекции — история девушки, которую обманул ее молодой человек. Принты базируются на графике и текстах, каждый из которых раскрывает основную концепцию капсулы: надписи Truth, Tbhh (to be hella honest — быть чертовски честным), Charming — Broken (состояние девушки в начале отношений — очаровательная, и в конце — с разбитым сердцем). Также на моделях изображены термины Bipolar boy (аналогия между биполярным расстройством и настроением молодого человека: он может быть романтичным и добрым, и одновременно — лживым и чёрствым) и Clickbait (сенсационный, но заведомо лживый заголовок видео на YouTube, обещающий ту информацию, которой на самом деле в сюжете нет). В рамках коллекции термин Clickbait выражает аналогию с парнем, симпатичным, но «темным» внутри.

В коллекцию вошли толстовки, худи, брюки и футболки для девушек и парней с уклоном в унисекс. Цветовая палитра коллекции поддерживает основную идею и основана на черном и белом цвете, при этом ее дополняют небольшие, но яркие цветовые акценты. Для создания оверсайз моделей худи, толстовок и спортивных брюк использовался мягкий трикотаж с добавлением лайкры, а для производства футболок — джерси из 100% хлопка. Бренд ТВОЕ предоставил полную творческую свободу молодым дизайнерам ВПШ, при этом обеспечив традиционно высокий уровень качества материалов, нанесения принтов и пошива.

ТВОЕ настроен на продолжение сотрудничества с представителями видео— и блогосферы и уже совсем скоро откроет уникальную программу партнерства для блогеров и звезд соцсетей. Лимитированная коллекция поступает в продажу 15 августа и доступна более чем в 350 магазинах бренда, а также на сайте.