Ещё
Кто такой байер?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кто такой байер? 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Фешен-байер — это специалист в сфере моды, закупок и продаж, формирующий ассортимент магазинов одежды, обуви и акессуаров в соответствии с самыми свежими веяниями моды. Чтобы построить успешную карьеру байера, необходимо иметь образование и опыт работы, связанные с продажами и логистикой, свободно общаться на иностранных языках и, конечно же, страстно любить качественные и красивые вещи.
Байеры видят моду изнутри: это именно они решают, что мы будем покупать в мультибрендовых бутиках всего мира и насколько это будет выгодно для владельцев бизнеса. Это прежде всего их восхищенных взглядов ожидают дизайнеры модных коллекций на показах в мировых столицах моды: Нью-Йорке, Париже, Лондоне и Милане. Также байерами называют перекупщиков, отправляющихся, например, в Италию на фабрики брендов для выкупа вещей под клиента. Заказывать одежду, обувь и аксессуары у байеров очень удобно: вы просто говорите, что вам нужно, а специалист ищет вещь по всему миру, находит, связывается с вами по мессенджеру, присылает фото и, если вы подтверждаете покупку, выкупает ее для вас.
Руководитель Bosco Ceremony о профессии байера
Что бы выбрал для вас байер в этом сезоне:
Самые модные аксессуары
Актуальные солнцезащитные очки
Составляем модный гардероб со стилистом
Я Покупаю: последние новости
Что такое стиль яппи? Главная куртка года: мужской бомбер — 84 варианта С чем носить джинсы? Модные сочетания против устаревших и скучных
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки107
Некрасивые супруги знаменитых мужчин13
«Голая» одежда: бесполезные способы прикрыть тело33
Почему сводит ногу по ночам79
Раскрыт секрет любви кошек к коробкам4
Видео
00:52
155-килограммовая модель показала свои тренировки
Звёзды
00:11
Васильев раскритиковал кулек на груди Бородиной
Звёзды
04:03
Сколько и за что получает Бузова
Звёзды
02:20
Шнуров и Акиньшина — старая любовь не ржавеет
Звёзды
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:06
Самые калорийные фрукты
Еда
03:10
Бабушки шоу-бизнеса, которые любят «голые» платья
Звёзды
04:53
Российские актеры-однолюбы
Звёзды
03:24
Странные и пугающие диеты
Здоровье
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение