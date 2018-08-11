Кто такой байер?

Фешен-байер — это специалист в сфере моды, закупок и продаж, формирующий ассортимент магазинов одежды, обуви и акессуаров в соответствии с самыми свежими веяниями моды. Чтобы построить успешную карьеру байера, необходимо иметь образование и опыт работы, связанные с продажами и логистикой, свободно общаться на иностранных языках и, конечно же, страстно любить качественные и красивые вещи.

Байеры видят моду изнутри: это именно они решают, что мы будем покупать в мультибрендовых бутиках всего мира и насколько это будет выгодно для владельцев бизнеса. Это прежде всего их восхищенных взглядов ожидают дизайнеры модных коллекций на показах в мировых столицах моды: Нью-Йорке, Париже, Лондоне и Милане. Также байерами называют перекупщиков, отправляющихся, например, в Италию на фабрики брендов для выкупа вещей под клиента. Заказывать одежду, обувь и аксессуары у байеров очень удобно: вы просто говорите, что вам нужно, а специалист ищет вещь по всему миру, находит, связывается с вами по мессенджеру, присылает фото и, если вы подтверждаете покупку, выкупает ее для вас.

Руководитель Bosco Ceremony о профессии байера

Что бы выбрал для вас байер в этом сезоне:

Самые модные аксессуары

Актуальные солнцезащитные очки

Составляем модный гардероб со стилистом