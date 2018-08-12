Ещё
Платье «пятнистой коровы», тесный топ и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Платье «пятнистой коровы», тесный топ и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
В нашей еженедельной рубрике мы снова покажем и расскажем вам, как не надо одеваться, и сделаем это на неудачных примерах звезд. Больше всего нас на прошедшей неделе позабавила звезда «Сумерек» Нина Добрев.
Нина Добрев
Нина появилась на одной из кинопремьер в белом платье с черными кругами, напоминающими… пятна на теле коровы. Мы ласково назвали актрису Буренкой.
Джессика Зор
Джессика Зор надела странный тесный топ, сплющивший ей грудь, и выглядела так, как будто ей тяжело дышать. Завершала образ не менее странная юбка с полоской ткани, напоминающей набедренную повязку. В общем, так себе костюмчик.
Фиона Се  Платье Фионы Се было топорщилось во все стороны и было похоже на упаковку для цветов.
Ванесса Хадженс
Ванесса Хадженс замоталась в розовый тюль с цветочками и отлично бы смотрелась рядом с Фионой Се. Мало того, что платье само по себе было не самым удачным, так еще и груди актрисы в нем выглядели асимметричными.
Хлои Бриджес
Хлои Бриджес выбрала прозрачное платье с огромными плечами, под которые надела огромные белые «бабушкины» трусы, которые, видимо, по ее задумке, должны были гармонировать с ее белыми кедами.
Элисон Стоунер
Элисон Стоунер надела на кинопремьеру красную пижаму с штанами до пола и черный бюстгальтер. Мало того, что актриса и так выглядела голой и как будто только что из постели, так она еще и раздевалась, позируя фотографам. Элисон, в женщине должна оставаться загадка!
Аквафина
Если хотите выглядеть так, как будто вы внезапно поправились на килограммов десять, наденьте такое платье, как у Аквафины.
Кармен Су
Необычное платье Кармен Су, которая явно старалась выглядеть нестандартно, мы не оценили. Смотрелось оно как прихватка или халат, сшитые в детском кружке кройки и шитья.
Холланд Роден
Брюки с воланом в виде розы и асимметричный топ с торчащим плечом испортили и без того неидеальную фигуру Холланд Роден.
Дэйзи Маркез
То ли Дэйзи Маркез просто выросла из этого детского костюмчика, то ли пыталась нарядиться игривой стюардессой для ролевых игр. Получилось довольно нелепо.
Текст: Роман Страстный
Фото: globallookpress
Видео: instagram
Passion.ru: последние новости
Стильные и женственные образы с джинсами для женщин старше 35 лет 42-летняя Тина Канделаки устроила модную битву с 36-летней Иванкой Трамп Валерия, Фандера и другие звезды за 50, которые любят экстремальные мини
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки
Некрасивые супруги знаменитых мужчин13
Знаменитости с дефектами, которые вы не заметили5
«Голая» одежда: бесполезные способы прикрыть тело34
Что цвет глаз расскажет о вашем характере1
Видео
00:52
155-килограммовая модель показала свои тренировки
Звёзды
00:11
Васильев раскритиковал кулек на груди Бородиной
Звёзды
04:03
Сколько и за что получает Бузова
Звёзды
02:20
Шнуров и Акиньшина — старая любовь не ржавеет
Звёзды
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:06
Самые калорийные фрукты
Еда
03:10
Бабушки шоу-бизнеса, которые любят «голые» платья
Звёзды
04:53
Российские актеры-однолюбы
Звёзды
03:24
Странные и пугающие диеты
Здоровье
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение