Катя Гершуни, двухметровые голуби и раздетые люди в новом fashion-шоу

Телеканал СТС Love и ведущая Катя Гершуни («Новая жизнь», «На 10 лет моложе») 24 августа запускают новое шоу о моде! «Бесплатный лук» — это проект, в котором самые хитрые модники страны попытаются обмануть настоящих экспертов моды!

В каждом выпуске примут участие три популярных стилиста и три игрока. Задача игроков — собрать два стильных лука так, чтобы никто из стилистов не угадал его настоящую стоимость. После показа каждого образа, стилисты озвучивают его предполагаемую стоимость. Разницу от суммы, названной стилистом, и реальной стоимости лука игрок получает в виде баллов. В финале участник, заработавший наибольшее количество баллов, получает в подарок модный лук от проигравшего стилиста.

Катя Гершуни, стилист, ведущая шоу «Бесплатный лук»: «Я очень давно работаю на телевидении. Формат этого шоу не похож на все остальные, в которых мне доводилось принимать участие! Самая большая трудность является сутью проекта: понять, сколько же все-таки стоит та или иная вещь в образе! Даже мне, как ведущей, а не напрямую участвующему стилисту, приходилось непросто.»

Еще одной особенностью проекта «Бесплатный лук» станет совершенно сумасшедшая студия, аналогов которой не было и нет. Кира Ласкари, директор СТС Love: «Мы не простой девичий телеканал, а необыкновенный, поэтому и „Бесплатный лук“ — совершенно необыкновенное шоу. Мы отнеслись к нему так, как если бы какой-то хороший и абсолютно безумный дом моды заказал бы нам поставить показ сезона. И появились огромные желтые и сиреневые голуби, подиум между ними, и красивые полуобнаженные люди, ходящие по этому подиуму.»

Увидеть новое шоу «Бесплатный лук» и его прекрасную ведущую Катю Гершуни можно на СТС Love уже 24 августа в 11:00!