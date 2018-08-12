Модный блогер @thedianeday назвала 5 стильных вещей лета 2018. А у вас они есть?

Платье в цветную полоску

Жаккардовое платье А-силуэта от российского дизайнера Christina Shulyeva Сейчас почти у каждой есть тельняшка, но кого этим удивишь? Присмотритесь к цветной полоске, которая на пике трендов! Вещи с таким принтом отлично сочетаются с кедами, сандалиями или босоножками на устойчивом каблуке. Яркое платье

Трехъярусное платье, Cavo Fashion Рекомендую выбирать мелкую плиссировку: фактура такой ткани выглядит нарядно и подходит любому типу фигуры, что немаловажно. Я остановила взгляд на зеленом цвете и необычном крое! А вы можете выбрать платье необычного кроя и любого яркого цвета в магазине монобрендовой одежды Milano Moda.

Платье LUCILLE​, 29 000 руб. со скидкой 40%,

заказать: +7 (800) 333-44-87 Платье SUNCOO​, 13 150 руб. со скидкой 20%,

заказать: +7 (800) 333-44-87 Джинсовка

Джинсовая куртка, Karl Lagerfeld Уверена: деним всегда будет в моде — от классической куртки до элегантно скроенного жакета. И какой выбор оттенков — голова кругом! В вашем гардеробе должно быть минимум два: светлый и цвет индиго — можно варьировать в зависимости от цветовой палитры образа. Мои фавориты — куртки без воротника с асимметричными аппликациями. Обувь из металлизированной кожи

Золотистые босоножки, MAХ&Co Обувь летом-2018 в моде яркая, но у меня от этого в глазах рябит. Я огромная поклонница металлизированной кожи: и серебряный, и золотой вариант смотрятся шикарно и подходят к любой одежде.

Сумка-торба

Сумка-торба, Lancel Поистине шедевральный экземпляр и фаворит легендарной актрисы Брижит Бардо. Она для меня эталон стиля, она вдохновляет и многих дизайнеров современности. Сумка-торба вмещает все, что нужно, и подходит даже для делового костюма. Эта модель достойна своего места в женском гардеробе и не сойдет с пьедестала модного Олимпа.

Сумка Bagsland, от 1 425 руб.,

заказать: +7 (343) 382-58-05 Сумка Bagsland, от 1 425 руб.,

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