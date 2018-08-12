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Макияж для загорелой кожи: 3 золотых правила
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Макияж для загорелой кожи: 3 золотых правила 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Визажисты предостерегают: на загорелой коже классические розовые румяна а-ля тургеневская барышня могут смотреться как чужеродное пятно — так что не переборщите. И обязательно приглядитесь к абрикосовым
и персиковым оттенкам!
Отдайте предпочтение кремовым текстурам: они естественно смотрятся на коже, легко растушевываются, не забивают поры и отлично увлажняют. Наносите прямо пальцами!
Ни в коем случае не отказывайтесь от туши — ресницы должны быть заметными. Кстати, лето — отличный повод поэкспериментировать с цветами. Запоминайте: кареглазым идеально подойдет зеленая и синяя, голубоглазым — коричневая, а зеленоглазым — бордовая.
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