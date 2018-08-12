Макияж для загорелой кожи: 3 золотых правила

Визажисты предостерегают: на загорелой коже классические розовые румяна а-ля тургеневская барышня могут смотреться как чужеродное пятно — так что не переборщите. И обязательно приглядитесь к абрикосовым

и персиковым оттенкам!

Отдайте предпочтение кремовым текстурам: они естественно смотрятся на коже, легко растушевываются, не забивают поры и отлично увлажняют. Наносите прямо пальцами!

Ни в коем случае не отказывайтесь от туши — ресницы должны быть заметными. Кстати, лето — отличный повод поэкспериментировать с цветами. Запоминайте: кареглазым идеально подойдет зеленая и синяя, голубоглазым — коричневая, а зеленоглазым — бордовая.