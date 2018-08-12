Стильные образы недели: с чем носить яркие брюки

Брюки с принтом

Принтованный вариант будет хорошо смотреться со светлым однотонным верхом. Из темных вещей подбираем только сумочку и солнцезащитные очки. Выбирайте очки с затемненными стеклами или черной оправой — они станут контрастной деталью в образе. Модели на свой вкус вы можете подобрать в интернет-магазине оптики «Очки-Оправы».

Солнцезащитные очки Prius, от 500 руб.,

заказать: +7 (800) 250-54-14 Солнцезащитные очки Prius, от 500 руб.,

заказать: +7 (800) 250-54-14 Зеленые брюки

Брюки насыщенного изумрудного цвета можно смело сочетать с оранжевыми или красными вещами. Если модель по крою свободная, то идеальной парой к ней станет облегающая футболка или водолазка, а в жаркую погоду можно надеть кроп-топ. Что касается аксессуаров, то не стоит подбирать их одного оттенка, лучше дать волю фантазии и найти сумочку и обувь в пастельной гамме. Если вы хотите сделать акцент на ярких брюках, выбирайте туфли бежевого оттенка. Обувь на свой вкус вы подберете из огромного ассортимента магазина обуви и аксессуаров El Tempo.

Туфли кожаные El Tempo, от 4 990 руб.,

заказать: +7 (800) 700-53-04 Туфли кожаные El Tempo, от 3 490 руб.,

заказать: +7 (800) 700-53-04 Оранжевые брюки

Оранжевая модель со стрелками легко впишется и в деловой, и в повседневный образ. В первом случае к оранжевым брюкам стоит добавить удобные слиперы или слипоны, короткий топ или блузу, сумку на длинном ремешке; во втором — босоножки на платформе, топ с открытыми плечами и яркое колье. Если собираетесь на долгую прогулку, дополните оранжевые брюки легкими и удобными слиперами от магазина обуви и аксессуаров Corsocomo.

Бежевые слиперы Corsocomo,

5 880 руб. со скидкой 40%,

заказать: +7 (800) 333-03-46 Синие слипоны Corsocomo,

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заказать: +7 (800) 333-03-46 Малиновые брюки

Нежный малиновый цвет добавляет женственности, особенно если сочетать его с серыми и пудровыми оттенками, а в качестве ярких акцентов использовать аксессуары и украшения. Отлично с нежно-малиновыми брюками будут смотреться сумки насыщенно-красного цвета от магазина монобрендовой одежды Milano Moda.

Сумка кожаная COCCINELLE​, от 25 900 руб.,

заказать: +7 (800) 333-44-87 Сумка кожаная COCCINELLE​, от 20 900 руб.,

заказать: +7 (800) 333-44-87 Желтые брюки

Свободные желтые брюки хороши и в городе, и на отдыхе. В обоих случаях можно комбинировать их с oversize-верхом, например, футболкой, рубашкой или кардиганом (если вдруг похолодает). Сумку и обувь можно выбрать в приглушенным тонах — винном или хаки. Синие брюки

Ярко-синий вариант — самый простой. Чтобы придать образу свежести, комбинируем синий с белым или желтым, а строгости добавит черная рубашка или бордовая блуза. Другие уличные образы для вдохновения:

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