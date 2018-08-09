Стелла МакКартни рассказала, как стала автором свадебного платья Меган Маркл

Во время свадебной церемонии 19 мая Меган Маркл сменила два платья. Под венец она пошла в Givenchy, а для торжественного приема невеста переоделась в вечернее платье Stella McCartney. Последнее явно стало фаворитом среди поклонников герцогини (мы не исключение).