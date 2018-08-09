Стелла МакКартни рассказала, как стала автором свадебного платья Меган Маркл 

Во время свадебной церемонии 19 мая Меган Маркл сменила два платья. Под венец она пошла в Givenchy, а для торжественного приема невеста переоделась в вечернее платье Stella McCartney. Последнее явно стало фаворитом среди поклонников герцогини (мы не исключение).
Автор наряда Стелла МакКартни, которая известна своими феминистскими и экоидеями, поделилась, почему, по ее мнению, Меган выбрала именно ее: «Я думаю, что Меган выбрала меня не только потому, что я могу сделать красивое платье, — это могут многие. Она несложный клиент — она красива сама по себе». На королевской свадьбе дизайнер отвечала не только за наряд супруги принца, но и за образы Амаль Клуни и Опры Уинфри, которые числились среди гостей праздника. «Мне позвонила Амаль и попросила сшить для нее платье, так же как и Опра. Платье Амаль сделано из особой вискозы, на разработку который ушло три года», — прокомментировала Стелла. Она также упомянула, что с Меган ее связывают дружеские отношения.