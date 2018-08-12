В тренде: кардиганы (и с чем их носить) 

Объемные, крупной вязки, напоминающие кофту учителя по физике — именно в таких мы будем ходить весь новый сезон. Рассказываем, какие кардиганы выбрать и с чем их носить.
Платье
Erdem предлагает объединить платье миди с цветочным принтом и кардиган винного цвета, подвязав весь образ кожаным ремешком. Такой аутфит идеально подойдет для начала осени, когда станет немного прохладно.
Верхняя одежда
Конечно, самый привычный и удобный способ — носить кардиганы на пуговицах в качестве верхней одеждой. Для такой цели вбыирайте вещи в стиле oversized и носите вместе с платьями и топами по фигуре, чтобы уравновесить образ. А сам кардиган непременно должен быть леопардового цвета или напоминать окрас зебры или питона.
Кардиган облегающего силуэта можно носить в качестве самостоятельного топа — с брюками и джинсами. А сверху даже вместо пальто можно накинуть еще один кардиган другой фактуры и расцветки.
Костюм
Джованна Баттальи знает толк в костюмах, а леопардовые вещи ее вообще никогда не пугали. Мы в восторге от этого образа и спешим его повторить.
Многослойность
Этим осенне-зимнем сезоном многослойности отдают почетное первое место среди самых ожидаемых трендов — посмотрите на коллекцию Balenciaga — Демна Гвасалия предлагает носить чуть ли не все свои вещи разом. Но мы посмотрим и поступим разумно: несколько вещей вполне себе станет хорошей альтернативой варанту high fashion от грузинского дизайнера. Тут нам поможет объемное пальто и длинный кардиган насыщенного оттенка, который можно надеть поверх тонкого джемпера или свитера. Выглядит красиво, а вам еще и очень тепло будет.