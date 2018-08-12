В тренде: кардиганы (и с чем их носить)

Объемные, крупной вязки, напоминающие кофту учителя по физике — именно в таких мы будем ходить весь новый сезон. Рассказываем, какие кардиганы выбрать и с чем их носить.

Платье

Erdem предлагает объединить платье миди с цветочным принтом и кардиган винного цвета, подвязав весь образ кожаным ремешком. Такой аутфит идеально подойдет для начала осени, когда станет немного прохладно.

Верхняя одежда

Конечно, самый привычный и удобный способ — носить кардиганы на пуговицах в качестве верхней одеждой. Для такой цели вбыирайте вещи в стиле oversized и носите вместе с платьями и топами по фигуре, чтобы уравновесить образ. А сам кардиган непременно должен быть леопардового цвета или напоминать окрас зебры или питона.

Кардиган облегающего силуэта можно носить в качестве самостоятельного топа — с брюками и джинсами. А сверху даже вместо пальто можно накинуть еще один кардиган другой фактуры и расцветки.

Костюм

Джованна Баттальи знает толк в костюмах, а леопардовые вещи ее вообще никогда не пугали. Мы в восторге от этого образа и спешим его повторить.

Многослойность