А где же талия? Красотка Эшли Грэм превратилась в «бочонок

30-летняя plus-size модель растолстела и лишилась женственности…

Эшли Грэм превратилась едва ли не в кумира каждой женщины с пышными формами… Ведь девушке удалось не только доказать, что можно быть в теле и оставаться сексуальной, но и изменить мировые стандарты о красоте. Как-никак, Эшли стала первой plus-sized моделью, получившей приглашение на Неделю моды.

Однако в последнее время Эшли все чаще выглядит, мягко сказать, неважно и неопрятно… А на недавних снимках у звезды и вовсе исчезла талия, и та стала похожа на бочонок.

На днях папарацци сфотографировали Эшли на улице в серых лосинах и спортивной майке… Без шпилек и безупречной укладки модель было почти не узнать. Кроме того, по фотографиям отчетливо видно, что девушка набрала пару-тройку лишних килограммов.

Не исключено, что перемены связаны с новой рекламной кампанией нижнего белья, в которой модель принимает участие. Все же мировые бренды часто просят Эшли налегать на фастфуд перед фотосессией, чтобы та и правда была plus-size.

Напомним, большой резонанс на днях вызвали и фотографии 31-летней Николь Байер. Американская телеведущая весом 90 килограммов поделилась фотографиями в нижнем белье до и после фотошопа. Подробнее читайте тут.

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

26 Июн 2018 в 3:47 PDT Телеведущая при весе 90 кг показала фото до и после фотошопа

Я сказала «нет», потому что он не подарил кольцо Cartie

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