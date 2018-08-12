Хайди Клум вышла в свет с молодым бойфрендом, а Эмили Ратажковски ― в прозрачном платье

Главной звездой вечера стала Рира Ора, исполнившая перед гостями свои зажигательные хиты.

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