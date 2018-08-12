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Хайди Клум вышла в свет с молодым бойфрендом, а Эмили Ратажковски ― в прозрачном платье
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Хайди Клум вышла в свет с молодым бойфрендом, а Эмили Ратажковски ― в прозрачном платье 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
В Порто-Черво прошел ежегодный благотворительный вечер Unicef Summer Gala.
В итальянском городе Порто-Черво прошел благотворительный ужин Международного чрезвычайного детского фонда ООН.
В числе гостей мероприятия были Хайди Клум с бойфрендом Томом Каулитцем, Эмили Ратажковски, Николь Шерзингер, Мишель Родригес, Рики Мартин и многие другие звезды. Эмили Ратажковски как всегда продемонстрировала всем свою фигуру, надев прозрачное платье. Дополнила свой образ модель украшениями Chopard.
Главной звездой вечера стала Рира Ора, исполнившая перед гостями свои зажигательные хиты.
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Фото:Архивы пресс-служб, Getty
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