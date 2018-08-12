Оденься как Селена Гомес: актриса создала коллекцию одежды 

Источником вдохновения послужил собственный стиль актрисы.
После глобального успеха коллекции сумок и аксессуаров Selena Grace в 2017 году бренд Coach объявилт о запуске полноценной коллекции, созданной совместно с Селеной Гомес. Это первая коллаборация звезды в формате коллекции ready-to-wear, разработанная с брендом и его креативным директором Стюартом Виверсом. Фотографом вдохновляющей рекламной кампании, посвященной Нью-Йорку, выступил Стивен Мейзел.
В осенней коллекции будет представлена верхняя одежда, топы в бельевом стиле, уютные свитеры крупной вязки, а также элегантные и небольшие кожаные изделия. Певица сделала коллекцию максимально личной, добавив свой любимый девиз, написанный ее же почерком: «Не ищи идеал, просто будь собой» (Not perfect, Always me), и украсив модели милым кроликом.
Творения Селены можно будет купить начиная с октября 2018 года во флагманском магазине Сoach в ГУМе.
Coach x Selena Gomez осень-2018
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