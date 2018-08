Селена Гомес украсила одежду кроликами

Актриса и певица Селена Гомес выпустила капсульную коллекцию Coach x Selena Gomez — первую коллаборацию с брендом Cоach в формате коллекции ready-to-wear. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 13 августа.

Линия, в которую вошли сумки, кожаные аксессуары, ветровки, джемперы, шапочки и другие вещи, разработана совместно с креативным директором бренда Стюартом Виверсом. Основной мотив линии — стилизованное изображение кролика и девиз певицы Not perfect, Always me («Не ищи идеал, просто будь собой»).

«Я бесконечно счастлива снова работать со Стюартом и очень горда этой коллекцией, — сказала Селена Гомес. — Что мне больше всего нравится в работе с командой Coach, так это то, что они знают мой стиль и как я люблю одеваться. Процесс создания линейки был максимально комфортным и искренним от начала и до конца».

Coach — американская компания, специализирующаяся на производстве люксовых аксессуаров и одежды для мужчин и женщин. Основана в 1941 году. Ее штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. Брендовые магазины представлены в США, Канаде, Японии и России. В июне 2018 года Селена Гомес, бренд-амбассадор Coach, в третий раз стала лицом рекламной кампании марки. Гомес позировала на улицах Нью-Йорка на фоне винтажных машин с сумкой Dreamer с принтом Signature, дополненной вышивкой и деталями из кожи, навеянной стилем 1990-х годов.